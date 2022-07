Il Piemonte Calcio non è morto ed è pronto per un altro gioco di calcio

Quando Konami e la Juventus annunciarono di aver trovato un accordo di esclusività per i futuri appuntamenti con eFootball, che avrebbero visto il club torinese essere una delle punte di diamante, abbiamo assistito alla nascita del fenomeno Piemonte Calcio.

Rimasta orfana dei diritti sulla Juventus, EA Sports dovette sostituire la Vecchia Signora con un nome che facesse capire di che squadra si trattasse, senza però citare il marchio registrato. Ecco che così abbiamo visto comparire questo club, ed ecco che con l’annuncio della partnership esclusiva tra EA e Juventus a partire da FIFA 23 – che è lecito attendersi continui poi su EA Sports FC, dal prossimo anno – abbiamo visto il povero Piemonte Calcio finire nuovamente in soffitta.

Il nome fake della Juventus si era però conquistato un posto di spessore nel cuore degli appassionati capaci di giocare con l’ironia e il sarcasmo, al punto che qualcuno non ha perso tempo e ha colto la palla al balzo, facendo sapere che non vede l’ora di accogliere il Piemonte Calcio tra i suoi club giocabili.

Il Piemonte Calcio vivrà?

Si tratta di UFL, l’ambizioso nuovo videogioco per ora ancora in lavorazione che, in virtù dell’accordo con EA, in effetti non potrà ospitare la Juventus con licenza e nome ufficiale, e dovrà a sua volta ricorrere a una soluzione come quella vista in FIFA 22.

Chissà che, a questo punto, non si tratti proprio di un ritorno in piena regola per il Piemonte Calcio – a meno che EA non abbia in qualche modo depositato questo marchio, dopo aver notato che stava diventando un tormentone tra i videogiocatori.

«Piemonte Calcio, solo in UFL» ha commentato l’account ufficiale del gioco su Twitter, in risposta all’annuncio di EA per la sua partnership con il club bianconero.

Certo, qualcuno ha fatto ironia aggiungendo «quando il gioco uscirà, nel 2035» perché, a un anno dall’annuncio, abbiamo visto poco di UFL – ma la cosa è comprensibile, considerando che sta venendo realizzato da zero ed è una prima uscita.

Anzi, le ultime volte che il gioco si è mostrato lo ha fatto in modo fin troppo sincero, con bug e problemi tecnici inclusi.

Il suo intento, ricorderete, era quello di proporre proprio un’esperienza che fosse “antagonista” del modo di intendere il calcio virtuale degli autori storici del genere: vedremo poi se a queste intenzioni seguiranno i fatti, controller alla mano.

FIFA 23 arriverà il 30 settembre su tutte le piattaforme e se siete interessati è prenotabile su Amazon.