Il peso della prossima esclusiva PS5 vi stupirà

Ratchet & Clank Rift Apart è atteso per l’11 giugno in esclusiva PS5, e i fan della saga di Insomniac Games non stanno più nella pelle. Adesso, arrivano nuove informazioni sul peso e sul pre-load del titolo.

La software house di Marvel’s Spider Man è ormai sotto l’ala di Sony, e l’esclusiva ha il compito di traghettare il franchise nella nuova generazione dopo cinque anni di attesa.

L’ultimo episodio delle avventure dei due eroi che prestano il nome all’IP risale infatti al 2016, con l’uscita di Ratchet & Clank su PS4, remake/reboot del capostipite lanciato nel 2002 su PS2. Nel mentre, Sony ha pubblicato uno speciale animato che funge da prequel per il nuovo capitolo.

I fan più informati sapranno già che Rift Apart sfrutterà appieno l’hardware di PS5, come testimoniato anche da un nuovo gameplay condiviso dall’azienda giapponese nel corso dell’ultimo State of Play.

Adesso, in un post sul suo profilo Twitter, l’account PlayStation Game Size ha finalmente svelato il peso della nuova iterazione della saga platform sviluppata da Insomniac Games.

Per immergervi in Ratchet & Clank Rift Apart sarà necessario disporre di uno spazio di circa 50GB sulla vostra PS5, come riportato anche da TheGamer.

Il peso effettivo è di 42,183 GB, e si tratta di una notizia davvero sorprendente se si considera l’aspetto tecnico del titolo e le feature che sfrutterà.

La nuova avventura potrà infatti contare sull’utilizzo del ray-tracing per garantire una resa realistica dell’illuminazione e su una fluidità assicurata dai 60fps e dalla risoluzione di 4K.

Riuscire a condensare una mole di contenuti simile in “soli” 40GB è un risultato degno di nota, che testimonia il grande lavoro svolto dallo sviluppatore.

PlayStation Game Size ha inoltre avvisato gli utenti in possesso di pre-order che a partire dal 4 giugno potranno iniziare a effettuare il pre-load del gioco.

È bene sottolineare che le dimensioni di Ratchet & Clank Rift Apart sono (naturalmente) da intendersi prive di eventuali patch che potrebbero essere rilasciate al day one o nei giorni successivi.

Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetterà nella nuova avventura, potete fare un salto nella nostra anteprima dell’atteso platform next-gen con dinamiche shooter e iniziare a farvi un’idea.

I fan di Insomniac Games ricorderanno indubbiamente Sunset Overdrive, l’adrenalinico action adventure uscito nel 2014 in esclusiva Xbox One: stando a quanto affermato da Marcus Smith, director del gioco, non è esclusa la possibilità di un nuovo capitolo nel prossimo futuro.

La software house sarebbe inoltre al lavoro sul seguito di Marvel’s Spider Man, il titolo dedicato all’arrampicamuri nato dalla penna di Stan Lee uscito in versione rimasterizzata su PS5, anche se finora nulla è stato ufficialmente confermato.