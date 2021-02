Ratchet & Clank: Life Of Pie è il titolo del prequel di Rift Apart

Durante la giornata di ieri, Sony ha (finalmente) annunciato che Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile dall’11 giugno per console PlayStation 5.

Per chi non lo sapesse di tratta del nuovo capitolo ufficialmente del franchise previsto in esclusiva sulla nuova console Sony, sviluppato dall’ormai celebre team di Insomniac Games.

Ora, dal nulla, è stato confermato che un nuovo speciale animato chiamato Ratchet & Clank Life Of Pie, è stato pubblicato online dal servizio televisivo e cinematografico canadese Crave.

Sfortunatamente, il cortometraggio non è al momento disponibile in nessun’altra parte del mondo (Europa inclusa): questi segue le avventure del dinamico duo di Ratchet e Clank, intenti a scoprire il Polarizer del dottor Nefarious. Lungo la strada, il capitano Quark finisce per creare un’orda di pizza senziente, tanto che il duo eroico sarà presto chiamato a salvare l’universo (ancora una volta).

Diretto da Mike Alcock e Craig George, il video funge da vero e proprio prequel di Ratchet & Clank: Rift Apart, con i doppiatori che tornano per i loro ruoli. Il tutto è realizzato da Mainframe Studios, il team dietro il film del 2016 dedicato alla coppia di protagonisti (diretto da Kevin Munroe). Poco sotto, lo trovate caricato su YouTube:

Ricordiamo che tutti coloro effettueranno il pre-order di Rift Apart riceveranno anche l’arma Pixelatore, aggiornato graficamente per console PS5. La Digital Deluxe Edition è disponibile su PlayStation Store a 89,99 euro, la quale includerà vari extra: 5 armature extra, 20 unità di raritanium, un pacchetto di adesivi per la modalità foto, un artbook digitale e la colonna sonora scaricabile.

Infine, il gioco sarà invece offerto anche in una Standard Edition disponibile su PlayStation Store al prezzo di 79,99 euro.