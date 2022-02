Il papà di God of War perde la pazienza con Nintendo: “mettetevi al passo coi tempi, dinosauri”

Non è la prima volta che l’ormai noto David Jaffe perde le staffe relativamente a un gioco o un prodotto in particolare.

Il papà di God of War (non il capitolo del 2017) ha infatti già inveito contro un titolo in particolare, evento che ha destato parecchio scalpore.

Jaffe è infatti andato letteralmente di rage quit con Metroid Dread, definendolo (testuali parole) un gioco con un «pessimo game design».

E se dopo aver abbandonato per strada Samus Aran il buon David ha deciso di passare a Death Stranding – e almeno stavolta ne è stato felice – ora l’autore di videogiochi statunitense sembra avercela nuovamente con Nintendo.

Come riportato in un suo post Twitter, David ha inveito di brutto contro Nintendo perché Nintendo Switch non è dotata di ethernet.

«Mettetevi al passo con i tempi, dinosauri», sono infatti state le parole di Jaffe, riportate senza troppi complimenti sul suo profilo social ufficiale.

Poco più in basso, il tweet in questione (ricolmo di rabbia):

My FUCKING GOD! I'm not a big Switch player so this is the first time I've needed to download shit fast. My internet is great but leave it to fucking Nintendo to make this an add on. My fucking God- get with the times you wonderful but fucking dinosaur of a company! SHIT! pic.twitter.com/UtqtrtP3KF — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) January 29, 2022

Insomma, quando David Jaffe decide di togliersi un sassolino dalla scarpa o dare un “consiglio”, diciamo che non fa sconti a nessuno, letteralmente.

