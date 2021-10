Il papà di God of War si ricrede su Death Stranding: a vederlo era schifosamente noioso, e invece…

In queste settimane David Jaffe, il celebre papà del franchise di God of War, è salito agli onori della cronaca videoludica per le sue affermazioni relative a Metroid Dread, che hanno innescato un dibattito su come andrebbe o non andrebbe gestita la difficoltà all’interno dei videogiochi.

Jaffe, infatti, si era sentito frustrato da alcune meccaniche esplorative dell’ottima esclusiva Nintendo Switch, che in alcuni casi chiede di spararsi intorno per scoprire dei blocchi infrangibili e proseguire il proprio cammino.

Si tratta di una meccanica chiave della saga (poi resa più intuitiva anche da appositi potenziamenti), che secondo Jaffe sarebbe però da considerarsi come «pessimo game design», al punto che l’autore ha deciso di cestinare il (bellissimo) gioco per passare ad altro.

“Altro” che, in questo caso, corrisponde a Death Stranding.

Sempre molto attivo sui suoi account social, in questo caso Jaffe è riemerso con un parere positivo, attraverso cui afferma di essersi ricreduto sul primo lavoro da indipendente di Kojima Productions.

Il motivo? Secondo lui, a vedersi e raccontarsi Death Stranding suonava «schifosamente noioso», mentre sarebbe un altro paio di maniche quando viene giocato a tutti gli effetti, vestendo in prima persona i panni di Sam Porter Bridges.

Secondo Jaffe, che nei commenti ha ricevuto qualche sfottò dai fan che evidenziano che «almeno in Death Stranding non ci sono soffitti a cui sparare»:

Absolutely shocked how much I'm enjoying this game. I dunno what could have been done different marketing wise but GOODNESS did this look and sound boring as FUCK. And alas…it's really great! Good old word of mouth comes thru! :) pic.twitter.com/KXVrN1JuQA

— DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) October 24, 2021