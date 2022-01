Breath of the Wild, qualcuno ha creato un diorama della casa di Link (ed è bellissimo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild non ha certo perso il suo fascino e la sua bellezza negli anni.

L’ultima avventura di Link è stata un’esperienza rivoluzionaria e amata a dismisura da fan e non della famosa saga di Nintendo.

Nonostante gli anni che ci separano dall’uscita del titolo, infatti, Breath of the Wild non smette di attirare attorno a sé nuove schiere di appassionati, pronti a dimostrare la loro devozione per il franchise nei modi più disparati.

È stato il caso, ad esempio, di un fan dal grande talento artistico che lavora da anni (e continua a farlo) a uno splendido arazzo che narra le vicende del passato di Hyrule mostrate nel gioco.

Adesso è il turno di un altro creativo giocatore che ha deciso di ricreare fedelmente la casa di Link in Breath of the Wild tramite un delizioso e coloratissimo diorama.

Si tratta dell’utente di Reddit chamomile_tea_please, che ha mostrato la sua creazione dell’abitazione del nostro eroe protagonista in tutto il suo splendore.

In Breath of the Wild potete acquistare e arredare una casa che si trova nel Villaggio Finterra ed è esattamente identica al diorama creato da questo fantasioso utente.

Potete notare la cura dei dettagli, tutti i piccoli particolari nonché le rifiniture dell’intera opera. Inoltre i colori sono molto fedeli all’originale presente nel gioco e sembrano ricreare proprio l’atmosfera presente nel Villaggio.

Dal prato ai rossi mattoni del tetto, dai muri alle piante rampicanti sulla tettoia, tutto sembra composto alla perfezione.

Se quest’opera non vi ha comunque distratto dall’attesa per il sequel di BOTW, sappiate che fra poco potremmo saperne di più a riguardo.

Infine, c’è qualcuno che ha dubitato delle doti di arciere di Link, e sembra che il nostro eroe non ne sia uscito molto bene.