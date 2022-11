Il papà di Gears of War ha già scelto il “suo” Marcus Fenix per il film Netflix

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio a sorpresa che ha entusiasmato tutti i fan della serie di casa Xbox: Gears of War sta per diventare ufficialmente un film live action prodotto da Netflix, con il colosso dello streaming che si occuperà anche di una serie animata dedicata.

La saga di The Coalition (la trovate interamente su Xbox Game Pass, in sconto su Amazon) era finita da diverso tempo al centro di numerose chiacchiere su adattamenti live-action: un sogno per produttori e fan della saga che sta finalmente diventando realtà.

Il reveal è arrivato a sorpresa dalla stessa Netflix, anche se al momento non abbiamo ancora molti dettagli sui progetti: per il film non sappiamo dunque chi sarà il regista o il produttore, ma neanche chi sarà l’attore principale.

In attesa però che vengano svelati ulteriori dettagli, Cliff Bleszinski, il papà di Gears of War, ha voluto svelare ai propri fan chi vorrebbe a interpretare il protagonista Marcus Fenix, esprimendo anche un desiderio per il possibile casting di Dominic Santiago (via ComicBook).

La sua scelta probabilmente non sorprenderà più di tanto i fan: Bleszinski ha infatti ammesso che vorrebbe tantissimo vedere Dave Bautista indossare i panni di Marcus Fenix. L’attore è infatti un grandissimo fan del franchise, al punto da aver già ammesso in precedenza di aver fatto di tutto per rendere il film realtà.

Allo stesso tempo, il papà della serie ha chiesto a Netflix di scegliere un attore latino per interpretare il ruolo di Dom, svelando un retroscena sulla sua creazione che spiega come mai tenga in particolar modo a questa scelta.

Oh and yes, Bautista as Marcus please – and a Latino actor for Dom, dammit. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 7, 2022

Cliff Bleszinski ha infatti svelato di aver scelto Carlos Ferro per doppiare Dominic Santiago poco dopo aver giocato un capitolo di Splinter Cell, in cui i cattivi a suo dire «sembravano Speedy Gonzalez» e volendo realizzare un’interpretazione più realistica e meno stereotipata.

Vedremo se il colosso dello streaming intenderà ascoltare le preghiere di fan e dello stesso Bleszinski e di assegnare il ruolo di Marcus Fenix a Bautista — che tra l’altro ha già “interpretato” su Xbox Series X — o se ci sarà un casting a sorpresa: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, la serie potrebbe tornare a sorpresa sulle console di casa Microsoft, probabilmente con una raccolta rimasterizzata più che con un nuovo capitolo: tuttavia, al momento non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale dai diretti interessati.