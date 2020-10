Dave Bautista diventa Marcus Fenix in Gears 5 su Xbox Series X

The Coalition ha tolto il velo all’update di Gears 5 per Xbox Series X|S, che introdurrà molto più rispetto ai 120fps nella modalità multiplayer annunciati in origine.

L’aggiornamento in uscita il 10 novembre, in concomitanza con le due console next-gen, aggiungerà infatti la possibilità di giocare la campagna con Dave Bautista nei panni di Marcus Fenix.

😱 #Gears5 campaign is getting a sweet update!@DaveBautista and even more coming November 10. 😏 🔥 pic.twitter.com/tvWNLtDHir — Gears of War (@GearsofWar) October 23, 2020

Bautista è un fan storico della serie e ha sempre chiesto di essere preso in considerazione per il ruolo del protagonista nel film che, presto o tardi, vedrà la luce.

Tuttavia, l’ex stella del wrestling WWE e attore di Guardiani della Galassia è stato sempre ignorato dal franchise, almeno per il momento.

Con l’update di Gears 5 per console next-gen, sarà infatti possibile vedere Bautista interpretare Fenix, anche se ormai quest’ultimo non veste più i panni del protagonista nella saga, e prestargli anche la sua voce, prendendo così integralmente il posto di John DiMaggio.

Ovviamente, questo “recast” sarà del tutto opzionale e non dovrebbe causare per questo motivo le discussioni sorte ad esempio intorno al recente Marvel’s Spider-Man Remastered.

L’aggiornamento includerà pure la modalità Nuova Partita+, che consentirà di ricominciare la storia con tutti gli upgrade già ottenuti, e due difficoltà addizionali: Unconceivable e Ironman, con quest’ultima che sarà una riproposizione della prima ma con permadeath.

Sempre nella campagna, sarà fornita l’opportunità di far passare il frame rate da 30fps a 60fps nelle scene d’intermezzo, a seconda dei propri gusti.

A dicembre arriverà infine, totalmente a sorpresa, uno story DLC intitolato Hivebusters, che vedrà protagonisti i tre personaggi al centro della modalità Fuga, il Team Scorpio.

Non è la prima volta in cui vediamo Bautista in Gears 5, comunque: l’attore era già stato introdotto come skin per il multiplayer per un tempo limitato.