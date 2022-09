Gears of War potrebbe essere pronto al ritorno: nuovo indizio da Microsoft

L’atteso ritorno di Gears of War potrebbe essere più vicino del previsto, ricordando che dopo l’ambizioso quinto capitolo della serie i fan hanno ricevuto ben poche novità relative alla celebre saga curata da The Coalition.

In queste ore potrebbe essere emerso un nuovo importante indizio direttamente da Microsoft, che potrebbe presumibilmente annunciare una grande novità anche per i fan iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon).

Come riportato da GamingBolt, la casa di Redmond ha infatti registrato in queste ore un nuovo trademark relativo a Gears of War: l’operazione risale allo scorso 20 settembre, come potete osservare sull’apposito sito ufficiale.

L’aspetto sicuramente più interessante è la scelta di utilizzare il termine completo «Gears of War» e non semplicemente «Gears», come avvenuto nel quinto capitolo: potrebbe essere un indizio sulla possibile raccolta rimasterizzata, chiacchierata ormai da diversi mesi.

Considerando che, secondo alcuni insider, una collection remastered della saga sarebbe stata prevista entro la fine del 2022, il tempismo appare decisamente sospetto: è possibile che Xbox si stia preparando ad annunciare un grande ritorno.

Anche se in alcuni casi il rinnovo di un marchio registrato è stato poi seguito da effettivi nuovi annunci, come dimostrato dal recente caso di Suikoden, bisogna comunque ricordare che il rinnovo di un trademark rappresenta solitamente un’operazione di routine: non è dunque scontato che Xbox e The Coalition stiano davvero preparando un ritorno di Marcus Fenix e soci.

Di conseguenza, per il momento vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni e attendere ulteriori novità ufficiali, che vi riporteremo prontamente sulle nostre pagine: in ogni caso, Microsoft è più che consapevole dell’importanza del brand Gears of War e, con i giusti tempi, potremo certamente aspettarci nuove sorprese.

Nel frattempo, c’è ancora curiosità di scoprire se il noto franchise di casa Xbox potrà diventare presto un film: il producer di The Batman aveva anticipato novità importanti in tal senso, ma attualmente non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale.