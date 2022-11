Gears of War arriva su Netflix, con un film live-action e una serie animata

Gears of War è il prossimo videogioco a sbarcare su Netflix, e per giunta in una doppia occasione: film e serie animata.

La saga prodotta in esclusiva Xbox, che è epica anche nella sua versione a fumetti che trovate su Amazon, riceverà un trattamento speciale da parte del gigante dello streaming.

Nella speranza che possa essere molto vicino a Cyberpunk Edgerunners, un prodotto che ha saputo cogliere lo spirito del franchise originale.

E non come la serie Netflix di Resident Evil, che per fortuna non avrà una seconda stagione dopo la debacle della prima.

L’annuncio arriva a sopresa dall’account Twitter di Netflix, che sgancia la bomba per tutti i battiterra fan della saga.

Gears of War è stato pubblicato 16 anni fa, oggi, e per celebrare l’occasione, Netflix ha collaborato con The Coalition per adattare la saga in due prodotti differenti.

Arriva infatti un film live-action, seguito da una serie animata per adulti, «con il potenziale per altre storie a seguire», conclude Netflix.

Un approfondimento dell’Hollywood Reporter ci svela che la mossa arriva dopo lunghi mesi di trattative in un ambiente, a quanto pare, competitivo. Nel quale la piattaforma di streaming si è aggiudicata i diritti di Gears of War e consolidato la collaborazione con The Coalition, sviluppatore attualmente alla guida del franchise.

Nessun regista o produttore è legato ai questi adattamenti, al momento. Mentre Hollywood è da tempo che prova a concludere un affare del genere.

Gears of War è in trattative per il grande o piccolo schermo dal 2007, quando New Line ne ottenne brevemente i diritti. Scott Stuber, responsabile del film, fu incaricato di iniziare la produzione nel lontano 2010, su spinta della Universal.

La saga di Xbox si unisce quindi ai tantissimi franchise che sono arrivati su Netflix. Come The Witcher, che di recente ha perso il suo attore protagonista.

Mentre altri progetti sono in arrivo entro la fine dell’anno come Sonic Prime, serie animata che si candida per essere il prodotto di Natale.

Netflix si espande anche nel mondo dei videogiochi, però, visto che è arrivata l’acquisizione del sesto studio di sviluppo che diventerà interno e farà giochi in esclusiva.