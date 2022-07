Il nuovo Star Wars è stato rinviato ancora, ma forse non lo ricordavate

Star Wars è un brand fortissimo anche nel mondo dei videogiochi, e alcuni titoli sono diventati anche dei discreti successi.

LEGO Star Wars the Skywalker Saga ha infatti battuto svariati record, ed ha venduto tantissimo soprattutto rispetto alla media dei giochi LEGO.

Mentre gli altri episodi del franchise si preparano a tornare con dei sequel, i quali potrebbero riservare delle sorprese ai fan dei villain di Guerre Stellari.

Altri videogiochi, invece, vengono ulteriormente rinviati. Anche se forse non vi ricordavate di Star Wars Hunters, vero?

Il titolo free-to-play a squadre doveva essere originariamente pubblicato per Switch, iOS e Android nel 2021, ed era stato rinviato al 2022.

Ora, come riporta VGC, Hunters salterà anche quest’anno per arrivare nel 2023.

Annunciato nel febbraio del 2021, Star Wars Hunters è sviluppato da NaturalMotion Games, uno studio di sviluppo britannico di proprietà di Zynga, che ha comunicato un ulteriore rinvio.

«Comprendiamo che i rinvii di gioco siano frustranti, tuttavia, la nostra massima priorità è garantire ai giocatori la migliore esperienza possibile nell’arena», ha dichiarato NaturalMotion.

Ambientato tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, Hunters è stato lanciato gradualmente per dispositivi mobile in alcuni paesi alla fine del 2021.

Il team ha promesso che continuerà a distribuire regolarmente nuovi aggiornamenti nei territori di lancio fino a quando la distribuzione non sarà completa.

Nel 2023, stando alla nuova data, Star Wars Hunters completerà la sua pubblicazione su tutte le piattaforme e, teoricamente, uscire in maniera definitiva.

