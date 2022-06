Il nuovo Star Wars su Switch non può essere completato: gli sviluppatori “confessano”

Un evento davvero spiacevole ha condizionato il lancio di Star Wars Knights of the Old Republic II su Nintendo Switch, la versione per la console ibrida di uno dei giochi più amati di sempre della saga di Guerre Stellari.

I classici della saga di Star Wars hanno infatti avuto particolare successo per il pubblico Switch (potete recuperare Jedi Knight Collection in consegna rapida su Amazon), ma i giocatori che hanno scelto di acquistare KOTOR II hanno dovuto fare i conti con un grave bug: attualmente è infatti impossibile completare il gioco per la maggior parte degli utenti.

Come riportato da Dexerto, durante la produzione è infatti sfuggito un bug molto comune nelle fasi finali del gioco, che provoca un crash improvviso proprio prima di accedere all’endgame e rendendo così impossibile finire questo amatissimo Star Wars.

Considerando che sono ormai passati diversi giorni dal lancio del titolo senza alcuna risoluzione in vista, i fan, comprensibilmente arrabbiati, hanno chiesto chiarimenti al team di Aspyr Media, che ha dovuto ammettere di essere a conoscenza del problema.

L’utente Daniel Moore, tra i primi a segnalare ufficialmente il problema, ha infatti chiesto senza mezze misure agli sviluppatori se fossero consapevoli del fatto che Star Wars KOTOR II attualmente non può essere completato su Switch.

Aspyr ha effettivamente «confessato» che sì, Knights of the Old Republic II non può essere effettivamente finito, ma che il team sta lavorando a una soluzione:

«Sì, ne siamo consapevoli e il nostro team di sviluppo sta lavorando per lanciare una nuova patch il prima possibile. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi ringraziamo per la vostra pazienza».

Sfortunatamente non è possibile sapere quando sarà lanciata la patch: Aspyr ha infatti sottolineato di non poter comunicare un ETA per l’update, ma che terrà i fan prontamente aggiornati.

Anche se alcuni utenti sottolineano che dopo svariati tentativi e incrociando le dita potrebbe essere possibile riuscire a superare il crash, il nostro consiglio è quello di evitare l’acquisto di Star Wars KOTOR II su Switch prima che il problema sia ufficialmente risolto.

Di sicuro si tratta di una svista davvero clamorosa, che ha certamente provocato frustrazione per i fan in attesa del remake di KOTOR su next-gen.

I fan della saga potranno però continuare a tenere d’occhio lo sviluppo di Star Wars Jedi Survivor, che potrebbe introdurre uno dei villain più amati di sempre.

Restando invece in tema sui giochi disponibili su Nintendo Switch, vi ricordiamo che potete sempre recuperare LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, l’amato adattamento a mattoncini che ha battuto ogni record.