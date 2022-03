Il nuovo PS Plus è “il benvenuto” e farà guadagnare parecchio a Sony

Il prossimo giugno il nuovo PS Plus farà capolino, con i giocatori pronti a provare con mano il nuovo pacchetto di servizi messi in piedi da Sony.

Gli abbonati PS Plus potranno infatti accedere ai migliori titoli delle generazioni passate, presenti e future, lasciandosi alle spalle la parentesi PS Now, assorbito dal nuovo modello in abbonamento.

Se proprio in queste ore noi di SpazioGames vi abbiamo spiegato perché il nuovo PS Plus non è la risposta Sony a Game Pass, ora è il turno di lasciare la parola agli analisti.

Come riportato da GI.biz, un certo numero di analisti dell’industria hanno parlato del servizio PlayStation Plus appena annunciato da Sony.

Gli esperti hanno rivelato che PS Plus 2.0 non è solo un’aggiunta gradita e attesa da tempo, ma che servirà anche e soprattutto ad aumentare le entrate della compagnia in futuro.

Il direttore di TV e media di Strategy Analytics, Michael Goodman, ha infatti dichiarato:

Sony è da tempo in attesa di fondere questi due prodotti, perché è lì che si trova il mercato oggi. Hanno creato un prodotto attraente. Dare ai consumatori la scelta di centinaia di giochi, e combinare il multiplayer è importante.

Piers Harding-Rolls, direttore di ricerca di Ampere Analysis, era invece un po’ più scettico sull’appeal del nuovo PS Plus rispetto a Xbox Game Pass, ma ha ora rivelato che Sony sarà probabilmente più aggressiva nel programmare le sue uscite di gioco.

Poco sotto, le parole di Harding-Rolls:

Non avrà la forza d’attrazione del servizio di Microsoft. Dove penso che Sony cercherà di essere più aggressiva è relativamente alla finestra tra il rilascio dei suoi nuovi giochi e la loro aggiunta al servizio.

Il nuovo servizio PlayStation Plus di Sony sarà lanciato a giugno e offrirà un servizio di abbonamento a tre livelli, che comprenderà una serie di giochi per PS4 e PS5, ma anche titoli legacy a seconda del livello scelto.

Avete letto però che da poco è scoppiata una polemica non indifferente per quanto riguarda i giochi PS3 giocabili in streaming?

Infine, nelle scorse ore è arrivata anche la notizia che Sony ha deciso che PlayStation Plus Collection perderà uno dei suoi videogiochi migliori.