Il nuovo Need for Speed è praticamente confermato, annuncio in settimana

Need for Speed sta tornando. Non è ufficiale, ma ormai sono tantissimi gli indizi che danno il reveal come imminente.

Dopo Heat, che potete recuperare su Amazon, la saga di racing game sta per tornare con un capitolo nuovo di zecca che ha l’obiettivo di ridare luce al franchise.

Proprio il capitolo in questione ha avuto di recente un ritorno di fiamma, un po’ per un weekend gratuito e un po’ per i tanti rumor degli ultimi mesi su un nuovo episodio.

Da tanto tempi si è parlato dell’arrivo di Unbound (presunto nome del presunto nuovo titolo) e, proprio in queste ore, è arrivata una mezza conferma se vogliamo.

Mentre le tante informazioni sono trapelate negli ultimi tempi, Gamespot riporta alcuni scambi su Twitter che lasciano intendere l’arrivo di un annuncio imminente.

Da tempo si parla del fatto che Need for Speed Unbound sarà annunciato nelle prossime settimane, con una uscita piazzata addirittura entro la fine dell’anno.

Alcuni utenti hanno provato a chiedere informazioni direttamente alla fonte che, come riporta Gamespot, ha risposto in maniera abbastanza elusiva ma chiara.

Sia i canali di Need for Speed che di Codemasters hanno lasciato intendere che, effettivamente, il gioco esista e che l’annuncio sia vicino:

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Announce Need for Sp…. oh. — Codemasters (@Codemasters) October 3, 2022

Come se non bastanno le risposte ironiche dei due account ufficiali, quello di Need for Speed ha cambiato logo e grafiche proprio oggi, come potete verificare voi stessi.

Il gioco dovrebbe essere mostrato tramite un trailer di 90 secondi, secondo il report, mostrando una data di uscita piazzata per il 2 dicembre 2022.

Sono ormai molte le conferme rispetto a questa data, e visto come vanno di solito queste cose ormai pare solo che manchi l’annuncio ufficiale.

Il prossimo titolo della saga sembrerebbe anche un titolo completamente next-gen e PC, con uno stile per altro molto unico e diverso da quelli che il franchise ha sempre utilizzato.