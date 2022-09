Nuovo Need for Speed, sbucano presunto titolo e data di uscita

Il reveal di un nuovo capitolo di Need for Speed, la celebre saga automobilistica di Electronic Arts ferma ai box da diversi anni, potrebbe essere ormai imminente.

Il molti sono infatti convinti che il prossimo episodio del franchise sia in uscita entro la fine dell’anno (nel frattempo, potete recuperare l’ultimo capitolo della serie su Amazon).

Le ultime voci parlavano infatti di un reveal programmato per la seconda metà di agosto, anche se, come ormai è noto, gli sviluppatori non hanno ancora rivelato nulla di ufficiale.

Nelle ultime settimane sono emerse alcune voci su un possibile rinvio interno a dicembre, notizia che ora troverebbe conferma con tanto di titolo ufficiale.

Come riportato anche da Wccftech, secondo il leaker Tom Henderson, Need for Speed Unbound è il titolo finale del prossimo capitolo della serie di giochi di corse arcade.

Henderson ha inoltre confermato che il gioco, il cui lancio era precedentemente previsto per il 4 novembre, è stato posticipato al 2 dicembre e uscirà solo su PC e console di nuova generazione (ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S).

Il reveal sarebbe imminente e potrebbe avvenire già all’inizio del mese di ottobre attraverso un trailer di debutto di circa 90 secondi. Il rapporto menziona anche che il rapper A$AP Rocky si è occupato della colonna sonora.

Da quello che è stato reso noto in queste settimane, Need for Speed Unbound è stato messo in pausa l’anno scorso quando Electronic Arts ha imposto a Criterion Games il compito di co-sviluppare Battlefield 2042. Criterion avrebbe poi ripreso lo sviluppo del gioco e si è unita a Codemasters Cheshire, che ora fa parte dello studio.

Restando in tema, uno dei progetti legati al franchise è un open world, previsto però solo ed esclusivamente su mobile, oltre ad essere purtroppo un titolo a basso budget.

Ma non solo: avete visto che il bravissimo TeaserPlay ha dato vita a un’altra delle sue creazioni in UE5, realizzando il concept trailer di Need For Speed Most Wanted 2?