Il nuovo Assassin’s Creed potrebbe avere un’ambientazione davvero atipica

Assassin’s Creed è una saga che rappresenta uno dei maggiori successi di Ubisoft, tanto che c’è molta curiosità circa il prossimo capitolo del franchise.

Dopo Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare in offerta su Amazon) la serie dovrà necessariamente cambiare le carte in tavola.

Se i fan si sono del resto già espressi in merito, ora sono emerse alcune informazioni circa la presunta ambientazione storica del nuovo episodio.

No, non parliamo questa volta della grandezza della mappa in senso stretto, bensì proprio del setting del prossimo capitolo di Assassin’s Creed, il quale sarà a quanto pare davvero atipico.

Il noto leaker ACG – noto per aver centrato in passato alcune previsioni, rivelatesi poi corrette – ha infatti reso noto (via ResetEra) in anteprima che il nuovo capitolo di AC avrà un’ambientazione azteca.

Secondo Jeremy Penter, infatti, il prossimo capitolo del franchise Ubisoft dovrebbe essere ambientato durante l’Impero Azteco, sebbene al momento manchino tutti i dettagli del caso.

Next AC game will be Aztecs. — ACG (@JeremyPenter) July 13, 2022

Tempo fa si parlava che il gioco, conosciuto con il nome in codice di Rift, avrà come protagonista Basim, un personaggio che abbiamo imparato a conoscere in Valhalla, e che a quanto pare «non sarà un enorme open world», ma si concentrerà, appunto, sulle meccaniche di gameplay furtive.

Un gioco, a ragion di logica, che si fonderà quindi in maniera piuttosto incisiva sulle meccaniche stealth, come gli episodi più tradizionali del franchise. Non ci resta che attendere che Ubisoft ufficializzi il tutto, magari anche con un primo trailer del suo nuovo progetto.

Ricordiamo in ogni caso che dopo l’annuncio di un nuovo capitolo in lavorazione si sono innescate le tradizionali discussioni riguardo a quale sarebbe stata l’ambientazione principale del titolo.

Del resto, la saga di Assassin’s Creed è ormai diventata lunghissima e, nel caso avete sempre avuto problemi a seguirla, qualcuno ha deciso di creare il riepilogo definitivo.