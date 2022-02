Il nuovo Assassin’s Creed non sarà un enorme open world: il report di Schreier

Il futuro di Assassin’s Creed sarebbe stato già definito e passerebbe per un nuovo gioco di dimensioni più contenute rispetto alle ultime uscite, atteso prima del già chiacchierato progetto persistente Assassin’s Creed Infinity. È la certezza di Jason Schreier, noto giornalista reporter di Bloomberg, famoso in tutto il mondo per le sue anticipazioni sul mondo dei videogiochi – sempre particolarmente affidabili.

Con un nuovo report su Bloomberg, il giornalista ha svelato di aver appreso che quella che inizialmente era una nuova espansione di Assassin’s Creed Valhalla è diventata un gioco a sé stante. Un gioco, peraltro, che si fonderà pesantemente sulle meccaniche stealth, come gli episodi più tradizionali del franchise.

Basim sarebbe il protagonista di un nuovo Assassin's Creed

Il gioco, conosciuto con il nome in codice di Rift, avrà come protagonista Basim, un personaggio che abbiamo imparato a conoscere in Valhalla, e secondo quanto appreso da Schreier – che ha parlato direttamente con gli addetti ai lavori sul progetto – «non sarà un enorme open world», ma si concentrerà, appunto, sulle meccaniche di gameplay furtive.

L’uscita sarebbe oltretutto dietro l’angolo, considerando che parliamo di un appuntamento per fine 2022 o per il 2023. Se la cosa venisse confermata, quindi, si tratterebbe di un’uscita che secondo Schreier Ubisoft avrebbe calendarizzato per riempire la sua line-up di nuovi arrivi, in questo momento particolarmente avara di ulteriori progetti pronti al debutto.

NEW: Ubisoft turned an Assassin's Creed Valhalla expansion into a standalone game that will be out before AC Infinity, sources say. Focused on stealth, code-named Rift, stars Basim. Ubisoft's lineup has struggled due to scandal, attrition, and big delays https://t.co/qFTRsrRWy6 — Jason Schreier (@jasonschreier) February 9, 2022

Contattata per un commento sulla questione da parte di Bloomberg, Ubisoft ha rifiutato di fornirne uno, sottolineando di avere un’entusiasmante line-up di titoli in arrivo, sia da IP note che da altre completamente originali.

Nel frattempo, sappiamo che Assassin’s Creed Valhalla vedrà presto l’arrivo di L’Alba di Ragnarok, la grande espansione di cui il nostro Lorenzo Fazio vi ha svelato i primi dettagli qualche settimana fa, che porterà i giocatori a vivere una nuova avventura particolarmente longeva.

Viene da domandarsi, a questo punto, se la longevità non sia la stessa che potremo aspettarci da questo misterioso progetto Rift, nato anche lui come espansione, ma attendiamo che sia Ubisoft a sbottonarsi per scoprirlo e riferirvelo.