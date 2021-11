Halo Infinite non ha paura di niente e ha già superato Fortnite e COD Warzone

Halo infinite e la sua campagna arriveranno sul mercato il prossimo 8 dicembre, non dovremmo quindi aspettare ancora molto per mettere le mani sulla nuova avventura di Master Chief.

Mentre il gioco si prepara alla prima stagione del battle pass, i giocatori sono già stati messi nelle condizioni di sviscerare il gunplay tramite il suo comparto multiplayer, che è stato reso disponibile inaspettatamente durante il 20esimo anniversario di Xbox.

Nonostante gli sviluppatori si siano già espressi per quanto riguarda il burrascoso reveal del gioco, ammettendo di non essere effettivamente poi tanto pronti, Halo Infinite sembra invece racimolare già grandi successi, nonostante proprio la campagna non sia stata ancora pubblicata.

Insomma, Halo Infinite non è ancora uscito ma l’arrivo del multiplayer ha contributo a fare salire l’hype dei giocatori alle stelle, innalzando la popolarità della perla di diamante di Xbox a livelli decisamente degni di nota.

Secondo i dati dello Store di Xbox, Halo Infinite con il suo multiplayer è diventato il free game più giocato, surclassando persino Call of Duty Warzone e il colosso dei battle royale Fortnite.

Volendo essere più precisi, possiamo notare tale sorprendente traguardo dando uno sguardo allo Store US e UK di Xbox, in cui nella sezione “migliori giochi gratis” è possibile trovare proprio Halo Infinite come titolo più giocato.

Sappiamo tra l’altro (via GamingBolt), che il gioco ha raggiunto un picco di giocatori al lancio su Steam pari a 272.000.

Scorrazzare su un Warthog con due marines diventerà una piacevole routine, ma occhio alle ronde nemiche!

Un successo travolgente per il progetto di 343 Industries, di cui tra l’altro noi abbiamo provato la campagna restandone decisamente colpiti in maniera positiva.

Il titolo però ha mostrato il fianco anche ad alcune critiche, con un’accusa in particolare che riguarda degli sviluppatori assenti dai riconoscimenti.

Infine, la prima stagione di Halo Infinite sta per arrivare e alcuni hanno già scoperto le skin che accoglierà il gioco (nonché il loro prezzo).