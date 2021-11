Halo Infinite fa autorionia e Craig diventa protagonista di un esilarante easter egg

Si può già iniziare a parlare di Halo Infinite dato che il comparto multiplayer del titolo è già disponibile da qualche giorno: per questo, lo shooter punta di diamante di Xbox comincia già a far chiacchierare di sé e sarà molto corposo e pieno di novità.

Halo Infinite sarà anche disponibile fin da subito all’interno di Xbox Game Pass e, se volte saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima del gioco in cui abbiamo provato la campagna.

È da segnalare però una notizia spiacevole per chi vuole divertirsi con gli amici poiché l’uscita della campagna co-op verrà rinviata rispetto alla data d’uscita iniziale del titolo.

Ora sembra che Halo Infinite debba ancora avere a che fare con Craig il Bruto, il peculiare personaggio di cui abbiamo fatto conoscenza nel primo trailer del gioco uscito il 23 luglio 2020.

A partire dal trailer in questione i fan si sono scatenati lamentandosi anche della resa grafica da rivedere del povero Craig.

Successivamente è stato pubblicato un nuovo trailer in cui si poteva notare il lavoro di miglioramento per quanto riguarda l’aspetto dei Bruti, ma a quanto sembra tale perfezionamento non era stato riservato anche a Craig.

È stato in fatti trovato un easter egg dal canale YouTube di Mint Blitz, un utente che ha avuto la possibilità di giocare la campagna di Halo in anteprima.

Nel video che riportiamo qui di seguito è possibile notare Master Chief che raggiunge la cima di una struttura su cui incappa in una bizzarra scoperta. Su una specie di poster elettronico infatti sono riportare quelle che sembrano essere le date del tour di Craig, nonché una lista di brani interpretati da quello che viene presentato come una vera e propria star.

Sicuramente 343 Industries è riuscita nel capovolgere la situazione iniziale facendo diventare un condizione apparentemente negativa in un fenomeno positivo e divertente, eccellendo nella difficile arte dell’autoironia.

Recentemente inoltre 343 Industries si è espressa anche sul reveal del gioco e sul fatto che effettivamente in quel momento si trovasse in una situazione abbastanza particolare.

Se volete saperne di più del lavoro fatto sul gioco, vi invitiamo a dare uno sguardo a questo videoconfronto sulle due versioni del titolo.

A quanto pare, però, i fan già si stanno lamentando su alcuni aspetti del comparto multiplayer di Halo.