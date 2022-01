Il maestro dell’horror John Carpenter ha scelto il suo Halo preferito

Halo Infinite ci ha regalato, a fine 2021, uno dei migliori sparatutto in soggettiva degli ultimi anni, riportando in auge una saga che con gli anni si era un po’ affievolita.

L’ultima avventura di Master Chief è infatti un gioco a tutto tondo nonché un’esperienza FPS davvero incisiva e divertente, tanto in single quanto in multiplayer.

E se l’assenza della campagna co-op dal lancio ha fatto sicuramente storcere il naso a qualcuno, i fan hanno comunque apprezzato il gioco 343 Industries, a cui ora si aggiunge un regista di un certo peso.

Ora, come riportato anche da Game Reactor.eu, il grande John Carpenter ha rivelato il suo capitolo di Halo preferito, al netto della longevità di una saga ultradecennale divenuta con gli anni un vero e proprio marchio assoluto.

Carpenter – noto ed appassionato videogiocatore ormai da diversi anni – ha infatti di recente giocato proprio ad Halo Infinite, rivelando poi un certo apprezzamento nei confronti dell’avventura di Master Chief sul suo profilo personale Twitter.

«Halo Infinte è uno sparatutto divertente. Immenso e bellissimo design. Il migliore della serie Halo.», si legge nel post social del regista.

Il cineasta ormai 74enne nonché leggenda dell’horror e autore di capolavori come Halloween, The Fog, 1997 Fuga da New York e Piccolo Guaio a Chinatown, ha ricevuto il plauso di vari sviluppatori del team Xbox, ma anche da altre celebrità come Elon Musk.

Insomma, senza nulla togliere agli altri capitoli della serie, il fatto che Infinite si sia fatto apprezzare anche da Carpenter lo eleva un gradino più altro di molti altri giochi.

Sempre parlando di Halo Infinite, la campagna single-player è stata particolarmente apprezzata dai giocatori, che nel frattempo hanno anche scoperto un finale tagliato.

Nel frattempo il multiplayer sta andando avanti senza sosta, sebbene non manchino le polemiche sulle microtransazioni.

Ma non solo: il 14 gennaio scorso i più grandi fan di Halo hanno purtroppo visto spegnere i server di ben 7 giochi disponibili su Xbox 360.