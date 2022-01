Halo, sette giochi stanno per spegnere i server: oggi è l’ultimo giorno

Il 13 gennaio 2022 sarà una giornata difficile da dimenticare per i più grandi fan di Halo: i server di ben 7 giochi disponibili su Xbox 360 verranno ufficialmente spenti a partire da domani.

Gli iconici classici Xbox sono oggi giocabili su Xbox One e Series X|S grazie a The Master Chief Collection, rendendo dunque ormai obsoleti i server delle versioni originali su 360.

Naturalmente questo significa che non sarà più possibile giocare in multiplayer online, rendendo dunque necessario passare alla versione del rispettivo titolo disponibile sulle ultime console di casa Microsoft.

Ci saranno inoltre alcune feature che non saranno accessibili nemmeno in retrocompatibilità, dato che la chiusura riguarda comunque funzionalità di Xbox 360 che stanno per essere spente.

Halo 3: ODST

Oggi è dunque l’ultimo giorno in cui sarà possibile usufruire interamente delle funzionalità online sui precedenti capitoli della serie: di seguito troverete la lista completa di tutti i capitoli di Halo su Xbox 360 che stanno per essere spenti.

Halo 3

Halo Wars

Halo: Reach

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 4

Halo: Spartan Assault

Lo spegnimento dei server significa anche che presto non sarà più possibile ottenere tutti gli achievement per la saga di Halo: un fattore che ha spinto molti membri della community ad allearsi per portare a termine insieme le missioni più difficili.

Fortunatamente, come riportato da Game Rant, esistono alternative per coloro che volessero continuare a giocarci: Halo The Master Chief Collection include 5 dei 7 titoli coinvolti, ad eccezione di Halo Wars che può essere recuperato nella sua Definitive Edition su PC e Xbox One e Spartan Assault, disponibile su Xbox Game Pass.

Anche se presto non sarà più possibile giocare online con le versioni originali di questi capolavori, resteranno sempre titoli che hanno segnato la storia di Xbox 360, contribuendo al grande successo del suo servizio multiplayer.

Oggi il futuro della saga è sicuramente roseo grazie a Halo Infinite, l’ultima avventura di Master Chief che pare avesse perfino un finale tagliato.

Il multiplayer free-to-play si è rivelato incredibilmente popolare, nonostante siano stati segnalati in più di un’occasione alcuni problemi, come per il caso dei bot che non volevano abbandonare le partite.