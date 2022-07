Il gioco più atteso da Xbox? God of War: Ragnarok, ovviamente

Mai come in quest’epoca, l’industria dei videogiochi sta lavorando per evidenziare che il concetto della cosiddetta “console war” sia ormai ampiamente fuori tempo massimo. Se solo qualche tempo fa ricordiamo lo sfottò di Sony all’annuncio di Xbox One sui giochi usati, oggi le cose sono molto diverse: Microsoft e Sony interagiscono spesso in modo positivo in pubblico, facendosi i complimenti per i rispettivi lanci.

Promotore di questo approccio è soprattutto Phil Spencer, a capo della divisione Microsoft Gaming e del mondo Xbox, che non ha mai nascosto la sua volontà di andare al di là delle piattaforme nel modo di vivere i videogiochi. Spencer crede fortemente in questo concetto e trova spesso il supporto di Shuhei Yoshida (a suo tempo nel video sfottò di cui sopra) – una delle figure chiave del mondo PlayStation, a sua volta molto attivo negli scambi di gentilezze con Xbox – o del dirigente Hermen Hulst, come per Psychonauts 2.

Ecco che così, come se niente fosse, Spencer si è divertito sul suo account Twitter a rispondere a un piccolo test per videogiocatori. Tra le domande, c’era anche «qual è il prossimo gioco che vuoi giocare?». Senza curarsi troppo del fatto che sarà l’uscita di peso di fine anno della diretta concorrente Sony, Spencer ha risposto «God of War: Ragnarok».

First game: Pong

Last game: Road 96

Favorite game: Robotron: 2084

Game you play the most: right now….FH5 Hot Wheels

Game you want to play next: God of War Ragnarok

First game you'd show a caveman: Lumines: perfect mix of mechanics, music, style and replayability — Phil Spencer (@XboxP3) July 26, 2022

Parliamo, oltretutto, di un quarto dell’anno in cui Microsoft si ritrova inaspettatamente sguarnita, dopo che ha dovuto rinviare l’arrivo di Starfield: inizialmente atteso per novembre, il titolo firmato da Bethesda Game Studios è infatti slittato al prossimo anno.

Se non fosse stato rinviato, sarebbe arrivato l’11 novembre, ossia due giorni dopo il 9 novembre individuato da Ragnarok come sua data di esordio.

Kratos mette d'accordo tutti

Proprio in queste ore, Microsoft ha fatto parlare di sé anche per i dati fiscali relativi all’ultimo quarto, dove Xbox ha fatto segnare un record nonostante la decrescita dei suoi numeri anno su anno – complice il fatto che si stia esaurendo la coda del lancio delle nuove console.

Sappiamo dallo scorso anno che la compagnia prevede il lancio di cinque giochi first-party nel corso del 2023 (tre sono sicuramente Starfield, Redfall e Forza Motorsport), per cui non ci rimane che tenere i fari puntati per vederli in azione e scoprire quali saranno gli altri.

Da notare, comunque, come il gioco appena terminato da Spencer sia Road 96, da poco disponibile su Xbox Game Pass e particolarmente interessante, come vi abbiamo fatto notare nella nostra recensione.