Microsoft è in calo, ma per Xbox i numeri sono da record

Nelle scorse ore, Microsoft ha reso noti i dati relativi all’ultimo quarto dell’anno fiscale concluso il 30 giugno scorso, segnando un rallentamento in diversi fattori chiave del suo business – compresa Xbox, che però ha comunque fatto segnare numeri da record rispetto al passato.

Le entrate del gigante di Redmond sono state di $51,9 miliardi (+12% anno su anno), con un reddito netto di $16,7 miliardi (“solo” +2% anno su anno). Un rallentamento significativo si è avuto soprattutto nell’ambito PC, complice la delicata situazione geopolitica di questi anni di grandi incertezze – con qualche inciampo per Windows e quello che Microsoft definisce come «un deterioramento del mercato PC» (via The Verge) affetto da chiusure e difficoltà nelle catene produttive.

Va molto meglio per la divisione gaming, nonostante i numeri in decrescita. Come evidenziato da VGC, si parla in questo caso di una decrescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La sezione hardware Xbox ha avuto un -11%, quella relativa alle entrate da servizi un -6% a causa di «meno ore di engagement e monetizzazioni più basse nei contenuti first-party e third-party», complice la sempre maggior popolarità di Xbox Game Pass.

Il dato che parla di un -11% in termini di hardware è però legato al fatto che i numeri precedenti facessero riferimento a una generazione appena iniziata e che, quindi, era al suo picco di vendite – nonostante i problemi di scorte che ormai ben sappiamo. Come spiegato da Kendra Goodenough, direttore per i rapporti con gli investitori, a The Verge:

«Il declino che vedete in termini di hardware Xbox è in parte rifletto del fatto che circa due anni abbiamo avuto quel lancio. Considerando i problemi di scorte, [il periodo di lancio] si è praticamente esteso.

Sui dati c’è stato anche il commento del CEO Satya Nadella, che ha evidenziato gli importanti numeri del settore console di Microsoft, facendo notare come si tratti di vendite superiori a qualsiasi precedente generazione di Xbox. L’idea di Series X e Series S (la trovate su Amazon, almeno lei), insomma, sta venendo premiata in modo deciso dal pubblico.

Come dichiarato da Nadella e riportato da VGC:

Abbiamo anche una partnership con Epic Games per rendere Fortnite disponibile gratis via browser. Oltre quattro milioni di persone hanno streammato il gioco a oggi, compreso un milione di persone nuove per il nostro ecosistema».

«Abbiamo venduto più console che in qualsiasi precedente generazione e siamo stati i leader del mercato in Nord America per tre quarti di seguito, tra le console di nuova generazione.

L’analisi positiva di Nadella si rivede effettivamente nei numeri: secondo l’analista indipendente conosciuto come DomsPlaying, i $3,45 miliardi di vendite fatti registrare da Xbox sono il secondo miglior quarto di sempre.

