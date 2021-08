Psychonauts 2 è un successo: PlayStation si congratula con Xbox

Dopo oltre 15 anni di attesa dall’uscita del primo capitolo, Psychonauts 2 è finalmente disponibile da oggi su Xbox, PlayStation e PC.

Il secondo episodio di Double Fine, scaricabile gratis fin dal day one con Game Pass, è stato accolto con grande successo dalla critica e dal pubblico, al punto che anche PlayStation si è voluta complimentare con Xbox per i riconoscimenti.

Anche noi abbiamo avuto modo di elogiarlo nella nostra recensione, sottolineando la sua abilità nel riuscire ad unire fasi platforming a tematiche mature.

Il nuovo platform è apparso anche durante l’evento Gamescom Xbox svoltosi ieri sera, nel quale è stato intervistato anche il creatore Tim Schafer.

Phil Spencer ha voluto ricordare con un post su Twitter come oggi sia il giorno di lancio di Psychonauts 2, facendo anche i suoi personali complimenti al team Double Fine.

Il boss di Xbox ha infatti sottolineato come il nuovo titolo disponibile su Game Pass abbia «una fantastica originalità e creatività» e che si sta divertendo tantissimo ad aiutare il protagonista Raz nella sua nuova avventura.

Anche il capo di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha però voluto approfittare dell’occasione per fare i suoi complimenti non solo a Tim Schafer, autore della serie e fondatore di Double Fine, ma anche a Phil Spencer e Xbox per il successo ottenuto.

Congrats on the launch and the great reception @TimOfLegend @XboxP3 — Hermen Hulst (@hermenhulst) August 25, 2021

«Congratulazioni per il lancio e per la grande ricezione».

Phil Spencer ha risposto al collega Hulst ringraziandolo per le belle parole: PlayStation e Xbox hanno dunque nuovamente dimostrato che, aldilà della normale rivalità tra le due console, c’è un grande rispetto tra le due aziende e chi le rappresenta.

Ricordiamo infatti che Double Fine è recentemente entrato a far parte di Xbox Game Studios, rendendo Psychonauts 2 l’ultima produzione ufficiale di Microsoft disponibile anche su console PlayStation.

La casa di Redmond è diventata il nuovo publisher due anni fa, quando ha acquistato i diritti di pubblicazione da Starbreeze per oltre 13 milioni di dollari.

Psychonauts 2 è dunque disponibile anche su PlayStation: tuttavia, a causa di una mancata ottimizzazione next-gen, la versione PS5 è più lenta di oltre il doppio rispetto a quella Xbox Series X|S.

In un nostro speciale vi abbiamo inoltre raccontato come il primo Psychonauts continui ancora oggi a essere molto attuale, nonostante siano passati tanti anni dal suo lancio.