Il gioco Marvel cancellato poteva essere bellissimo: ecco gli screenshot

Non tutti i videogiochi Marvel si sono rivelati un successo e, come abbiamo scoperto di recente, a volte vengono anche cancellati.

Se Marvel’s Spider-Man (che potete recuperare su Amazon) è stato molto apprezzato dalla community, non sempre gli eroi della Casa delle Idee hanno fatto centro.

Parliamo, per esempio, dell’ambizioso titolo dei Vendicatori, un progetto che si è rivelato un flop anche per stessa ammissione di Square Enix.

E neanche Guardians of the Galaxy è stato il successo che tutti speravano. Gli sviluppatori, tuttavia, non hanno rimpianti e sperano in Xbox Game Pass.

Come riportato da GamesRadar, EG7 ha annunciato l’interruzione lo sviluppo di un MMO Marvel a cui stava lavorando il team Daybreak Games.

Il motivo risiede, sostanzialmente, in un eccessivo investimento richiesto per il progetto, che ha spinto l’azienda a pensare di concentrarsi su progetti più piccoli.

L’idea di un MMO con i protagonisti dei mondi Marvel è indubbiamente appassionante per i fan. Se siete amanti della Casa delle Idee, gli screenshot che sono emersi di recente vi faranno soffrire ancora di più.

Non è emerso niente da questa cancellazione ma, come riporta VG247, uno dei designer che stavano lavorando al gioco ha deciso di mostrare il suo lavoro.

Ramiro Galan, il designer in questione, ha condiviso uno sguardo all’MMO nel suo portfolio di Artstation, di cui vi riportiamo alcuni elementi qui sotto:

Il compianto MMO della Marvel avrebbe avuto stile da vendere, se non altro. Nella descrizione del post, il designer ha spiegato che lo stile era incentrato su colori ricchi e vibranti, con toni stilistici che dovevano rendere omaggio al film Spider-Man: Into the Spiderverse.

Inoltre, stando alle pochissime informazioni presenti negli screen, sembra che i giocatori avrebbero potuto scegliere una propria fazione in fase di creazione di personaggio con, immaginiamo, missioni e bonus a tema.

Ma è inutile piangere sul videogioco versato. Per compensare ci sarà Marvel Snap, un nuovo videogioco di carte annunciato di recente.

E chissà che, un giorno, qualcuno non possa accontentare la nostra richiesta di un videogioco con protagonista Doctor Strange.