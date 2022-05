Un gioco Marvel è stato cancellato (ed era promettente)

Nonostante i giochi dedicati alla Casa delle Idee vadano sempre per la maggiore, sembra proprio che un MMO Marvel realizzato da veterani del settore è stato cancellato.

Le potenzialità offerte dagli amatissimi eroi Marvel (che su Amazon spopolano con oggetti fuori di testa) all’interno di un videogioco di ruolo multigiocatore non potevano che essere esplosive.

Vero anche che il flop di Marvel’s Avengers ha messo in allerta i produttori e gli sviluppatori, nonostante le colpe siano state bellamente ammesse dagli sviluppatori.

Ora, come riportato da GamesRadar, EG7 ha annunciato che avrebbe interrotto lo sviluppo di un MMO Marvel a cui stava lavorando il team Daybreak Games.

L’annuncio specifica che il rischio dello sviluppo, l’entità dell’investimento e la strategia a lungo termine sono i motivi principali della cancellazione dell’MMO.

La società ha rivelato che originariamente aveva previsto di investire più di 500 milioni di corone svedesi (circa 50 milioni di dollari) nel progetto Marvel nei prossimi tre anni.

Invece di lavorare quindi al più grande MMO Marvel mai concepito, EG7 ha annunciato che si concentrerà su progetti più piccoli, continuando a lavorare su titoli come The Lord of the Rings Online e DC Universe Online, questo in aggiunta alle IP originali in lavorazione presso gli studi di sviluppo di proprietà del publisher.

Purtroppo, quindi l’MMO Marvel di Daybreak Games non vedrà mai la luce: annunciato a novembre 2021, il gioco avrebbe visto il veterano Jack Emmert a capo dello sviluppo, dopo aver partecipato a giochi come Star Trek Online e DC Universe Online.

Emmert ha anche rivelato di essere ora a capo del nuovo studio di NetEase con sede negli Stati Uniti, ruolo avviato all’inizio di questo mese.

Restando in tema, avete visto anche che è in arrivo il promettente Marvel Snap, nuovo gioco di carte totalmente gratuito che promette di portarci in un multiverso di divertimento?