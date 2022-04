Guardians of the Galaxy, sviluppatori non hanno rimpianti e sperano nel Game Pass

Guardians of the Galaxy è stato un progetto decisamente ambizioso e, sebbene sia piaciuto ai giocatori, in termini di vendite non ha soddisfatto Square Enix.

Il titolo è stato aggiunto di recente all'interno di Xbox Game Pass, rappresentando un'aggiunta di peso in ogni caso.

Persino Marvel’s Avengers si è rivelato più di successo, visto che Guardians of the Galaxy ha totalizzato numeri pessimi su Steam sin dal lancio.

Un titolo che già di suo è stato fallimentare, e che di recente si è ritrovato a dover affrontare un bug tremendo che si risolve in un modo assurdo.

Dopo tutto questo tempo dal lancio, Crystal Dynamics è tornata a parlare di Guardians of the Galaxy, facendo un punto sulla situazione dell’ambizioso titolo Marvel.

Il titolo, che ha vinto anche premi prestigiosi come il “Best Narrative” ai recenti The Game Awards 2021, non ha soddisfatto comunque le aspettative di Square Enix.

Dopo la serata dei BAFTA, il creative director Jean-Francois Dugas e la senior narrative director Mary DeMarle sono stati intervistati riguardo la situazione del gioco, la sua ricezione e le reazioni del team a riguardo.

Dugas ha commentato Guardians of the Galaxy definendolo un’avventura che vale la pena di essere vissuta, pur non essendo un gioco perfetto. Riguardo le vendite, Crystal Dynamics non ha rimpianti:

«È qualcosa per cui vale la pena investire del tempo? Onestamente penso di sì, dal punto di vista del gioco. […] Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma questa è la realtà del mercato.»

DeMarle è intervenuta per quanto riguarda l’inserimento all’interno di Xbox Game Pass, che è stata definita come una seconda occasione:

«Quello che amo è il fatto che ora le persone, specialmente con il Game Pass, lo stanno giocando e stanno condividendo l’esperienza. Creiamo giochi per arrivare alle persone, creiamo giochi per colpire un pubblico. Ed è fantastico che [Guardians of the Galaxy] stia trovando il suo pubblico.»

Crystal Dynamics ha recentemente annunciato un nuovo Tomb Raider, che sarà mosso dal promettente Unreal Engine 5.

