Il film di Super Mario Bros potrebbe aver svelato il suo nome ufficiale (ed è ovvio)

Una nuova pagina pubblicata da Illumination sul proprio sito ufficiale potrebbe aver finalmente svelato quale sarà il nome ufficiale del film di Super Mario Bros, una delle produzioni certamente più attese dai fan della mascotte di casa Nintendo.

Mentre i fan sono infatti in attesa di notizie su quali saranno le prossime avventure del celebre idraulico (nell’attesa, potete recuperare il bellissimo Super Mario Odyssey in sconto su Amazon) o di poter assistere a un primo trailer ufficiale, alcuni fan hanno scoperto che esiste una pagina dedicata proprio all’ultimo lungometraggio animato realizzato in collaborazione con Nintendo.

Come segnalato da GoNintendo, la pagina include soltanto un poster generico dedicato al film, con i principali doppiatori coinvolti nel progetto e il nome del lungometraggio, che dovrebbe essere chiamato semplicemente «Super Mario Bros».

Non sappiamo se si tratta semplicemente di un titolo temporaneo o se sarà davvero questo il nome definitivo, ma si può certamente dire che il nome scelto non sia particolarmente sorprendente.

La pagina è stata scoperta dall’account Twitter DespicableOutOf, che fa notare come il film di Super Mario Bros ora appaia in cima agli altri progetti e nella sezione «Feature Films», situata in alto alla pagina: potrebbero esserci dunque importanti novità in arrivo.

Super Mario Bros. Is listed on Illumination Studios Paris(Illumination Mac Guff)’s website. pic.twitter.com/1TqIO5dnB6 — Out of Context Despicable Me/ミニオン/NFTS ARE BAD (@DespicableOutof) September 3, 2022

Curiosamente, la pagina include anche una sezione dedicata ai trailer, che sono però stati riciclati dalla scheda dedicata a Sing 2, altro film in uscita della compagnia d’animazione.

Considerando che non si tratta di un indirizzo nascosto e facilmente raggiungibile direttamente dal sito ufficiale, è possibile che Illumination stia anticipando anche l’arrivo di un possibile primo trailer di Super Mario Bros, ma naturalmente non possiamo saperlo con certezza.

Ricordiamo che l’uscita del film di Super Mario Bros è prevista per Aprile 2023, ma attualmente sappiamo ben poco su quello che possiamo aspettarci dal progetto, fatta eccezione per i doppiatori dei protagonisti principali.

Tuttavia, pochi mesi fa Illumination aveva garantito che il film era ormai quasi pronto e, secondo Chris Pratt, l’attore scelto per interpretare Super Mario, assisteremo a qualcosa di «mai sentito prima».