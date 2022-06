Gran Turismo, spuntano data e trama del film (ed è una storia vera)

La notizia dell’imminente arrivo di un film dedicato a Gran Turismo ha sicuramente acceso la curiosità di molti fan, che si sono domandati come potesse essere davvero convertito il franchise per i fan delle automobili in un adattamento convincente.

Considerando però che Sony ha deciso di puntare fortemente su cinema e serie TV, la scelta di questo brand ha sicuramente senso: Gran Turismo è infatti diventato una delle IP di punta di casa PlayStation, anche alla luce del successo ottenuto dal controverso settimo capitolo (che potete acquistare in offerta su Amazon).

Il portale Deadline, il primo a svelare l’esistenza di un film dedicato alla serie automobilistica, ha in queste ore svelato ulteriori dettagli interessanti sulla pellicola in produzione, rivelandone anche data d’uscita e trama, che sarebbe basata su una storia vera.

Ricordiamo che la notizia si rivelò particolarmente sorprendente, dato che proprio pochi istanti prima Sony aveva confermato l’arrivo di una serie TV proprio dedicata a Gran Turismo, insieme a show dedicati a God of War e Horizon Zero Dawn.

Secondo quanto riportato da Deadline nel suo ultimo aggiornamento sullo scoop, la trama del film narrerà la storia di un vero giocatore, le cui abilità e vittorie ottenute in competizioni Nissan gli hanno permesso di diventare un vero pilota automobilistico.

Pur non venendo fatto alcun nome sul giocatore in questione, Kotaku suggerisce che potrebbe trattarsi con buone probabilità di Lucas Ordóñez, che riuscì a diventare un pilota automobilistico proprio grazie a un torneo della GT Academy su PlayStation 3, arrivando perfino in seconda posizione nella classe LMP2 alla 24 Ore di Le Mans.

Il film dovrebbe essere diretto da Neill Blomkamp, il celebre regista di District 9, e dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche l’11 agosto 2023, suggerendo dunque che la produzione potrebbe essere già a buon punto.

Naturalmente vi ricordiamo, pur trattandosi di una fonte generalmente affidabile, di prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Sony che confermi l’uscita del lungometraggio.

Nel frattempo, ricordiamo ai fan della serie che soltanto la scorsa settimana è stato rilasciato l’aggiornamento 1.16 di Gran Turismo 7, che ha risolto una buona parte dei problemi più comuni del titolo.