Il Fallout più amato in Unreal Engine 5 vi farà dimenticare Fallout 5

Ci vorranno ancora diversi anni prima di poter dare un’occhiata a Fallout 5, sebbene il gioco sia stato confermato ormai in veste ufficiale diverse settimane fa

Senza nulla togliere al successo di un gioco come Fallout 76 (che trovate su Amazon a prezzo molto basso), i fan non vedono l’ora di mettere le mani sul quinto capitolo della serie.

Di recente, alcuni fan si sono dilettati a ricreare una sorta di remastered next-gen del quarto episodio, pur di ingannare l’attesa.

Senza contare che l’Unreal Engine 5 è stato utilizzato per dare vita a un concept trailer di Fallout 5 che aveva dell’incredibile: ora, però, qualcuno ha usato il motore grafico di Epic per ammodernare un altro, storico classico.

Come riportato da DSO Gaming, l’ormai celebre TeaserPlay ha pubblicato un nuovo video in cui mostra come potrebbe apparire un remake di Fallout New Vegas in Unreal Engine 5.

Per realizzarlo, il content creator ha utilizzato la maggior parte delle caratteristiche tecniche di UE5: ciò significa che questo fan remake utilizza Lumen, Nanite, Screen Space Ray Tracing e Global Illumination Shader.

Come potete vedere coi vostri stessi occhi grazie al filmato sottostante, il risultato finale è davvero grandioso.

Analogamente al fan remake di Call of Duty 2, TeaserPlay ha ricreato numerosi livelli del gioco di ruolo targato Obsidian, tanto che – a dire il vero un video confronto tra l’originale e questo fan remake avrebbe decisamente senso.

L’unico aspetto negativo ravvisabile nel concept trailer è un evidente pop-up delle ombre che si verifica quando la telecamera è in movimento. A parte questo, il resto sembra davvero ottimo e al livello di una produzione tripla A.

Restando in tema, mesi fa modder hanno dato alla luce anche a una sorprendete versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas, davvero strepitosa.

In tutto questo, non dimentichiamo che è anche in arrivo la serie TV Amazon dedicata a Fallout, la quale avrà un cast d’eccezione.