Fallout 5 non esce, e i fan se lo creano da soli in Unreal Engine 5

Probabilmente ci vorranno ancora alcuni anni prima di poter dare un’occhiata al vero Fallout 5, ma a quanto pare un fan ne ha abbastanza di aspettare e ha creato un impressionante concept trailer in Unreal Engine 5.

Senza nulla togliere al successo di un gioco come Fallout 76 (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante), l’hype verso il quinto capitolo della serie inizia a salire.

Mentre alcuni appassionati si sono dilettati a ricreare una sorta di remastered next-gen del quarto episodio, ora si è andati davvero oltre.

Come riportato anche da DualShockers, l’ultimo motore grafico di Epic è stato utilizzato per dare vita a un vero e proprio progetto dei fan, per i fan.

Fallout è uno dei franchise di maggior successo di Bethesda Game Studios, ma con titoli come Starfield, The Elder Scrolls VI e altri attualmente in fase di sviluppo, ci vorrà ancora del tempo prima che Fallout 5 arrivi.

Tuttavia, verso la fine dello scorso anno è stato confermato che il prossimo capitolo della serie si trova in una fase di sviluppo iniziale.

Pubblicato sul canale YouTube Enfant Terrible, questo splendido trailer di Fallout 5 in 4K è stato realizzato utilizzando l’Unreal Engine 5 alla sua massima potenza.

Tutte le ambientazioni mostrate nel trailer hanno lasciato i fan a bocca aperta, tanto che nei commenti è possibile percepire un entusiasmo davvero alle stelle.

Anche la traccia musicale scelta (It’s All Over But The Crying dei The Ink Spots) è stata usata in precedenza in Fallout 4, cosa questa che ne ha aumentato l’immersività.

I fan della serie hanno espresso il loro amore per il trailer, tanto che alcuni lo hanno addirittura definito “un capolavoro“, senza mezzi termini.

Molti altri hanno elogiato il lavoro definendolo “incredibilmente ben fatto” e “fantastico”, tanto che anche noi ci auguriamo che il vero Fallout 5 sarà davvero così bello quando arriverà nei negozi.

Restando in tema, alcuni modder hanno di recente dato alla luce anche a una sorprendete versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas, altro classico immortale.

Ma non solo: avete letto anche che sempre New Vegas ha ricevuto da poco un vero e proprio museo, che consente di mostrare il proprio viaggio attraverso il Mojave?