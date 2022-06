Call of Duty, meglio originale o in Unreal Engine 5? Il confronto parla chiaro

Call of Duty è una serie molto amata, specie i primi capitoli in cui il multiplayer non era il perno principale dell’esperienza.

Senza nulla togliere a titoli come Modern Warfare (che potete acquistare in offerta su Amazon), gli episodi classici hanno infatti un fascino sicuramente unico e difficile da replicare.

Mentre la saga continua a guardare al futuro grazie anche all’uscita ormai prossima di Modern Warfare 2, qualcuno ha di recente deciso di rispolverare la Seconda Guerra Mondiale.

L’ormai noto TeaserPlay ha infatti ripescato lo storico Call of Duty 2 ma nello splendore dell’Unreal Engine 5, sebbene ora il content creator abbia pubblicato un secondo video in cui confronta l’originale con il suo fan remake.

Come riportato anche da DSO Gaming, TeaserPlay ha condiviso un video che mette a confronto la versione originale del gioco uscito nel lontano 2005 e quella del remake realizzato per diletto.

Il filmato mostra i miglioramenti grafici apportati dal fan remake, dimostrando cosa possono ottenere gli sviluppatori indipendenti con l’ultimo motore di Epic.

Dopo tutto, stiamo confrontando un prodotto di un’azienda tripla A con un remake realizzato da appassionati, per gli appassionati, senza scopo di lucro.

Per realizzare Call of Duty 2 Remake, TeaserPlay ha ricreato una serie di ambienti sfruttando le funzionalità Lumen, Nanite e Ray Tracing (per quanti riguarda i riflessi) dell’Unreal Engine 5.

Il risultato finale è, di conseguenza, stupefacente, sebbene al momento Activision non sembra avere alcuna intenzione di rispolverare i capitoli classici del franchise di COD, specie quelli ambientati durante il secondo conflitto mondiale (salvo colpi di scena, si intende).

Ricordiamo che TeaserPlay aveva messo di recente a confronto anche GTA 3 liscio, con il suo fan remake in UE5, lasciando trasparire differenze davvero abissali.

Ma non solo: lo stesso content creator si era divertito a ricreare anche una versione next-gen di GTA Vice City in Unreal Engine, altrettanto sorprendente.