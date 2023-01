Il «clone» di The Last of Us si prepara al lancio e mostra i requisiti di sistema

Alcuni mesi fa è stato presentato un nuovo gioco di sopravvivenza potenzialmente molto interessante: stiamo parlando di The Day Before, titolo che sembra ispirarsi a un big come The Last of Us.

Le avventure di Ellie e Joel (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) hanno infatti lasciato il segno, tanto che vari sviluppatori di videogiochi hanno deciso di ispirarsi al capolavoro Naughty Dog.

Del resto, quello prodotto da Sony è ancora un gioco in grado di sorprendere i giocatori con omaggi e curiosità a oltre due anni dall’uscita.

Ora, mettendo da parte altri cloni di TLOU piuttosto sfacciati, quello realizzato dal team Fntastic presente i requisiti minimi e raccomandati, in vista della release ufficiale.

Come riportato anche da DSO Gaming, Mytona e Fntastic hanno confermato che il loro gioco di sopravvivenza MMO open-world, The Day Before, uscirà il 1° marzo 2023.

Inoltre, i team hanno rivelato i requisiti di sistema ufficiali del gioco per PC e hanno condiviso un nuovo trailer di gameplay (che trovate poco sotto, nel player dedicato).

Secondo le specifiche PC, i giocatori avranno bisogno almeno di un Intel Core i5-4430 o di un AMD FX-6300 con 10 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 960 o una AMD Radeon R7 370.

Gli sviluppatori consigliano in ogni caso di utilizzare un Intel Core i5-6600K o un AMD Ryzen 5 1600 con 16 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1060 o una AMD Radeon RX 580.

Il survival open world con elementi da MMO nasce quindi come una ideale fusione tra le dinamiche di The Last of Us e altre prese di peso dall’altrettanto noto The Division, di Ubisoft.

Il gioco utilizzerà inoltre l’Unreal Engine 5, il nuovo motore grafico di Epic Games, il quale renderà The Day Before sicuramente molto bello da vedere.

Restando in tema, Neil Druckmann ha assicurato a tutti che sì, The Last of Us Part I su PC sarà pienamente compatibile con il nuovo dispositivo Steam Deck.

Ma non solo: un fan ha deciso di portarsi avanti e chiedere a una IA di scrivere la storia di The Last of Us Part III, partendo dal finale del precedente capitolo.