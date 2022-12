The Last of Us Part 3 ha già una “trama”, scritta da una IA (grazie ai fan)

Naughty Dog non ha mai nascosto la volontà di lavorare a un ipotetico The Last of Us Part 3, anticipando in più occasione di avere già in mente alcune idee su come proseguirà l’avventura di Ellie nel prossimo capitolo.

The Last of Us Part II (lo trovate su Amazon) è stato uno dei più grandi successi della scorsa generazione, non soltanto a livello di critica ma anche a livello commerciale, confermando l’enorme interesse per il brand costruito da Neil Druckmann e tutto il suo staff.

Dopo che il director aveva dunque annunciato di avere già in mente la trama e che negli scorsi mesi sarebbe addirittura saltata alla luce l’esistenza di una prima bozza della sceneggiatura, molti fan hanno iniziato ad immaginare cosa potrebbe attendere Ellie nella prossima storia.

Comprensibilmente, da Naughty Dog non è ancora arrivata alcuna ulteriore notizia ufficiale al riguardo, ma l’utente Reddit wtfcommittee ha deciso di portarsi avanti e chiedere a una IA di scrivere la storia di The Last of Us Part 3, partendo dal finale del precedente capitolo (via Game Rant).

Attenzione: di seguito troverete alcuni spoiler sul finale di The Last of Us Part II. Se non avete ancora concluso l’avventura o non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di interrompere la lettura.

Il fan ha infatti chiesto alla IA ChatGPT di scrivere una trama per il terzo capitolo di The Last of Us che riprenda esattamente dal momento in cui Abby e Lev partono per l’isola Catalina, dopo che Ellie sceglie di risparmiarle la vita. Tuttavia, l’utente ha aggiunto anche una condizione secondaria: fare in modo che le Lucciole siano gli antagonisti della storia.

In questa versione della trama, Abby riuscirebbe a raggiungere le Lucciole, andando d’accordo con loro fino a quando non suggeriscono di rapire il figlio di Dina per ricattare Ellie e studiarla per realizzare una cura.

Lev la convincerebbe però a rifiutare la proposta e proteggere Ellie, al punto che Abby arriverebbe a sacrificare la propria vita, chiedendole perdono per la sofferenza che le ha causato. La trama si conclude poi con Lev e la tribù degli Scars che riescono a sviluppare loro stessi un vaccino, senza l’aiuto delle Lucciole e senza dover prendere la vita della nostra protagonista.

Naturalmente, trattandosi di un lavoro realizzato da una IA, ci sono alcuni momenti che appaiono decisamente bizzarri, come per esempio la scelta di Abby di dire ad Ellie che le vuole bene prima di sacrificarsi.

Tuttavia, si tratta comunque di un lavoro affascinante che, seppur sia decisamente improbabile che venga utilizzato come base da Naughty Dog, può contribuire a stuzzicare l’immaginazione e la curiosità della community.

Se siete curiosi di scoprire in che altro modo le IA hanno immaginato The Last of Us Part 3, qualche tempo fa abbiamo deciso di fare un esperimento e chiedere a un’altra intelligenza artificiale di creare il terzo capitolo della serie.