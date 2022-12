The Last of Us Part I sarà giocabile anche in portabilità, è ufficiale

The Last of Us Part I ha offerto a Naughty Dog la possibilità di ricostruire interamente uno dei capolavori più apprezzati di sempre, grazie al remake PS5 del grande classico, atteso presto anche su PC.

Il gioco (che trovate in offerta su Amazon) ha infatti dalla sua un gran numero di appassionati, pronti a giocarlo anche su personal computer.

Insieme ad intriganti riferimenti a videogiochi «mortali» e celeberrime serie TV, i fan in possesso di una PlayStation 5 hanno già potuto godere di questo ottimo rifacimenti.

Sony e Naughty Dog hanno quindi riservato una sorpresa speciale per i fan su PC ai The Game Awards 2022, sebbene è ora il momento di un’altra, gradita conferma, ossia la compatibilità del gioco con Steam Deck.

Come riportato anche da Games Radar, The Last of Us Part I sarà pienamente compatibile con lo Steam Deck, come confermato dal director del gioco.

Durante lo scorso fine settimana, un utente Twitter si era chiesto se valesse la pena preordinare il gioco su Steam, visto che la compatibilità con la piattaforma portatile non era stata confermata.

Ora, il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha assicurato a tutti che sì, The Last of Us Part I sarà pienamente compatibile con il nuovo dispositivo Valve.

Ellie and Joel will grace the Steam Deck… don’t worry! https://t.co/89aMYuTPQB pic.twitter.com/Dti18OhXDV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 10, 2022

Oltre alla conferma della compatibilità con Steam Deck per il remake, su PC al momento non abbiamo altri dettagli tecnici su questa ultima edizione del classico.

Naughty Dog non ha infatti ancora rivelato le specifiche tecniche per The Last of Us Part I, così come non ha fornito dettagli sulle nuove caratteristiche del porting, incluso il supporto al widescreen o il frame rate sbloccato. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo inoltre che, prima dell’uscita del remake su PC, sarà possibile godere della serie TV ispirata proprio alle avventure di Ellie e Joel, che in Italia sarà trasmessa su Sky a partire dal 16 gennaio.

Ma non solo: un fan ha deciso di portarsi avanti e chiedere a una IA di scrivere la storia di The Last of Us Part III, partendo dal finale del precedente capitolo.