Overwatch 2, per sbloccare gratis alcuni oggetti ci vorranno anni

Overwatch 2 è stato rilasciato da pochi giorni (in versione free-to-play), sebbene abbia già portato la giusta dose di clamore e polemiche, come da programma.

Chi infatti è riuscito a mettersi alla prova con la nuova versione di Overwatch (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) sarebbe già incappato in vari problemi di sorta.

Problemi resi ancora più grave anche dalla chiusura dei server del primo capitolo, una decisione che ha seriamente scontentato gran parte dei fan.

Ora, mentre il team è ancora al lavoro per ripristinare tutte le funzionalità dei server dopo un attacco hacker coordinato, è stato riportato che potrebbero essere necessari fino a cinque anni per completare la collezione di cosmetici di un singolo eroe di Overwatch 2 in modalità free-to-play.

Come riportato da The Gamer, i giocatori del subreddit di Overwatch hanno calcolato il tempo necessario per ottenere tutti i cosmetici sbloccabili per il nuovo eroe di Overwatch 2, Kiriko, senza dover necessariamente sborsare denaro.

Al posto delle loot box, ora si ottengono cosmetici con le monete, 60 delle quali possono essere guadagnate ogni settimana. Per ottenere tutti i cosmetici di Kiriko dovrete spendere 15.600 monete, il che equivale a circa cinque anni interi (esattamente 260 settimane) di grinding.

Una singola skin da 1.900 monete richiederebbe quasi quattro mesi per essere sbloccata, tanto per fare un semplice esempio.

A questo punto solo nel 2027, se Overwatch 2 non apporterà modifiche all’economia generale del gioco (e non distribuirà magari anche monete bonus), sarete riusciti ad acquisire le cinque skin di Kiriko, tre emote, cinque ciondoli per le armi, due pose di vittoria, nove linee vocali, 10 spray a pagamento e due introduzioni di rilievo.

La speranza è che Blizzard ripensi un attimo alle tempistiche necessarie a mettere mano ai cosmetici, onde evitare ulteriori levate di scudi da parte dei fan.

Per il momento, lo sviluppatore continua invece a non voler effettuare alcuna modifica anche per quanto riguarda i tempi per sbloccare gli eroi originali,

Overwatch 2 è in ogni caso già disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, senza alcun costo aggiuntivo: se siete curiosi di saperne di più sul gioco, potete consultare la nostra recensione in corso.