Overwatch 2 subisce nuovi attacchi hacker: Blizzard spegne i server (e disattiva due eroi)

Sembra che gli hacker malintenzionati non abbiano ancora intenzione di mollare la presa su Overwatch 2: i server del free-to-play di Blizzard sono stati infatti colpiti nelle scorse ore da nuovi pesanti attacchi DDoS.

Il debutto della nuova versione di Overwatch (trovate tanti gadget a tema su Amazon) non era avvenuto nel migliore dei modi anche per colpa di questi attacchi, che hanno causato crash improvvisi e reso giocare le partite online quasi impossibile.

Una situazione che aveva portato la stessa Blizzard a scusarsi con i suoi fan nelle scorse ore, ma che sembra ancora ben lontana dall’essere conclusa: come riportato da Pure Xbox, gli sviluppatori hanno infatti denunciato ulteriori gravi attacchi ai server.

Il team ha deciso di rispondere annunciando una manutenzione d’emergenza, durata per circa un’ora: in seguito è stato però deciso di disattivare temporaneamente due eroi, a causa di glitch che li avevano inaspettatamente resi troppo potenti — come se gli errori scoperti fino a questo momento non fossero sufficienti.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Bastion e Torbjorn sono infatti diventati inutilizzabili nelle partite competitive: sembra infatti che le loro abilità ultimate non funzionino come previsto e abbiano reso i due personaggi troppo inarrestabili.

Bastion in particolare sembra aver subito un duro colpo, dato che è stato reso ingiocabile in ogni singola modalità: i fan di Torbjorn potranno invece continuare a utilizzarlo durante il quick play, trattandosi di un bug meno serio, ma non nelle partite competitive.

QUICK PSA

Bastion and Torbjörn will be taking a quick trip to the workshop while we iron out a few bugs in their ability kits!

️ Bastion will be unavailable in all modes during this time, while Torbjörn will still be playable in Quick Play. pic.twitter.com/ghjLL5KV7b

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2022