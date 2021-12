ICO, arriva un regalo “rimasterizzato” per il 20imo anniversario

Durante la giornata di ieri, ICO ha compiuto i suoi primi 20 anni dall’uscita giapponese, risultando un gioco davvero importante oggi come ieri.

Sviluppato dal Team Ico e pubblicato da Sony Computer Entertainment come esclusiva PS2, il gioco è infatti una delle perle della softeca PlayStation, senza nulla togliere all’opera più recente di Fumito Ueda, ossia The Last Guardian.

Proprio per il suo compleanno il team di sviluppo ha rilasciato dell’interessantissimo materiale inedito del gioco, tutto da spulciare se si è nostalgici incalliti.

Del resto, il papà dei soulslike Hidetaka Miyazaki ha spiegato che solo grazie al titolo di Ueda e dopo averlo giocato ha deciso di dare alla luce giochi come Dark Souls.

Ico e la catena, una lunga amicizia.

Ora, come riportato da The Gamer, per onorare il 20° anniversario la colonna sonora del gioco è stata rimasterizzata e messa a disposizione su Spotify per permettere ai fan di immergersi nuovamente nei suoni del classico di Ueda.

La nuova soundtrack riporta infatti tutte le sonorità di ICO come mai sentite prima: la colonna sonora offre 16 tracce dal gioco, portando la musica al centro della scena.

Se vi va, potete ascoltarla dove e quando volete cliccando a questo indirizzo e dando così modo alla playlist di essere aggiunta alle vostre preferenze.

Del resto, parliamo del gioco preferito del creatore del capolavoro The Last of Us e del sequel, ossia il ben noto Neil Druckmann, quindi poco non è.

Se vi va di saperne di più su ICO, date una letta an he al nostro ricco speciale per l’anniversario scritto dal bravissimo Adriano Di Medio.

Parlando invece di altri classici PlayStation, avete letto che la saga di Uncharted è in procinto di sbarcare finalmente anche su PS5?