Senza ICO non avremmo mai avuto Dark Souls (e non solo)

Il creatore del genere dei soulslike, Hidetaka Miyazaki, ha raccontato un aneddoto realmente particolare sulla nascita di Dark Souls e soci.

Proprio Dark Souls è stato da poco premiato con un encomio davvero eclatante, cosa questa che lo rende sicuramente uno dei titoli più importanti di sempre.

Del resto, proprio il director Miyazaki si è detto assolutamente commosso per il premio ai Golden Joystick Awards 2021 come miglior gioco di tutti i tempi.

In un nuovo articolo pubblicato su Famitsu che celebra il 20° anniversario dell’uscita di ICO in Giappone, Miyazaki ha infatti spiegato che solo grazie al titolo di Fumito Ueda (e dopo averlo giocato) ha deciso di entrare nell’industria dei videogiochi.

Come riportato anche da VGC, Miyazaki-san spiega che se non avesse mai giocato al titolo uscito venti anni fa sulle PS2 giapponesi a casa di un amico, probabilmente non avrebbe mai sviluppato alcun soulslike.

Dopo essermi laureato e aver trovato lavoro sono stato lontano dai videogiochi per un po’, fino a quando mi è capitato di giocare a ICO a casa di un amico. Si è trattato di un’esperienza bellissima che non avrei mai immaginato di vivere e, mi dispiace molto per il mio amico, ma mi sono commosso in silenzio. Ed è stato allora che ho lasciato l’azienda per cui lavoravo all’epoca e ho iniziato a lavorare per FromSoftware. Non esagero quando dico che è stato il gioco che ha cambiato la mia vita, e sono orgoglioso che sia stato ICO e che questi sia un gioco di Ueda.

Proprio oggi, 6 dicembre 2021, la seminale avventura di Ueda compie 20 anni, tanto che gli sviluppatori hanno festeggiato il compleanno del titolo con un video concept originale davvero suggestivo.

Del resto, parliamo del gioco preferito anche dal creatore di The Last of Us, ossia Neil Druckmann, quindi si tratta sicuramente di un’esperienza assolutamente seminale.

