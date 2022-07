I server di Dark Souls torneranno presto? C’è un nuovo update ufficiale

L’attesa per il ritorno dei server PC della trilogia di Dark Souls è diventata decisamente molto più longeva del previsto: un grave bug scoperto nella loro infrastruttura aveva infatti costretto Bandai Namco e FromSoftware a intervenire duramente, chiudendo temporaneamente una delle feature più apprezzate.

Ricordiamo infatti che la grave falla è stata scoperta durante il periodo pre-lancio di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon), costringendo dunque sviluppatori e publisher ad assicurarsi che gli stessi problemi non si verificassero anche nell’ambizioso open world.

Una decisione sicuramente drastica e che è arrivata ad oltrepassare abbondantemente i 100 giorni, al punto che le pagine Steam ufficiali del franchise non riportano più Dark Souls come serie multiplayer, lasciando immaginare a qualche fan che la chiusura stesse diventando definitiva.

FromSoftware aveva però chiarito negli scorsi mesi che non era affatto così e che presto sarebbero iniziati i primi interventi per restaurare i server, a partire da Dark Souls 3: ebbene, sembra che nelle ultime ore sia arrivata una piacevole conferma direttamente dai file di gioco.

La nota piattaforma SteamDB segnala infatti che Bandai Namco ha lanciato un nuovo update per la versione debug di Dark Souls 3, che naturalmente non è accessibile normalmente al grande pubblico (via PCGamesN).

È la prima volta da diversi anni che la versione debug del terzo Dark Souls viene effettivamente aggiornata: ci sono dunque concrete possibilità che l’aggiornamento riguardi un possibile fix ai server online, attualmente in fase di test.

Bandai Namco have pushed a new Dark Souls 3 update to folks with access to some of the debug branches on Steam for the first time in many years. Probably testing new patches for upcoming server restoration. pic.twitter.com/v6o4DrJ5io

— Lance McDonald (@manfightdragon) July 23, 2022