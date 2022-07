I tomi di Dark Souls sono la cosa più bella che vedrete oggi (e potete acquistarli)

La storia e la lore di Dark Souls ha affascinato fin dal lancio tutti i fan del celebre soulslike: FromSoftware è infatti riuscita a conquistare uno degli universi videoludici più iconici degli ultimi anni, di cui ancora oggi si continua a discutere attivamente.

Il team guidato da Hidetaka Miyazaki ha dimostrato di avere un grande talento per la narrazione, ripetendosi anche per l’Interregno di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition con consegna in settimana su Amazon), che però deve molto a quanto già precedente narrato grazie alla lore di Dark Souls.

Del resto, non è un caso che i fan l’abbiano premiato addirittura come il miglior gioco di tutti i tempi, prima del lancio di Elden Ring: un traguardo che ha sorpreso e onorato perfino lo stesso creatore, ma che ancora oggi non intende essere abbandonato facilmente.

Come riportato da Kotaku, un grande appassionato ha dunque voluto celebrare l’imminente decimo anniversario di Dark Souls in un modo davvero speciale: realizzando una raccolta di tomi che trasforma la narrazione del soulslike in una enciclopedia davvero indispensabile per ogni fan che si rispetti.

L’Abyssal Archive è infatti una vera e propria ricerca dettagliata realizzata da Lokey, che come potete vedere nelle immagini presenta un livello di cura dei dettagli davvero impressionante.

Questa indagine approfondita ha richiesto numerosi anni ed è stata celebrata con una raccolta semplicemente spettacolare, con tomi dalla copertina rigida e una fedele riproduzione della mappa.

Il tutto è stato poi condito da alcuni spettacolari disegni che restituiscono all’opera un grande senso di autenticità, al punto da farlo sembrare un prodotto ufficiale.

Se volete aggiungere questa incredibile raccolta alla vostra collezione, sarete felici di scoprire che è acquistabile anche in Italia, seppur sia necessario un esborso economico da non sottovalutare.

Potrete infatti scegliere tra l’edizione standard da 180€ o tra le edizioni Limited e Benefactor, rispettivamente disponibili a 249€ e 495€: per tutti i dettagli e ulteriori approfondimenti sulla raccolta di tomi di Dark Souls, vi rimandiamo direttamente alla pagina del prodotto, che vi ricordiamo non essere comunque su licenza.

Se siete maggiormente interessati a scoprire tutta la storia del talentuoso team di FromSoftware, sulle nostre pagine potete trovare uno speciale molto dettagliato per ripercorrere gli anni dei creatori di Dark Souls.