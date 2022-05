I server di Dark Souls torneranno online presto, parola di FromSoftware

Allo stato attuale delle cose tutti i giocatori di Dark Souls su PC sono impossibilitati a utilizzare le funzionalità multiplayer della serie soulslike, dato che i server sono stati spenti ormai davvero tanto tempo fa.

Il problema era nato a causa di un exploit trovato in Dark Souls 3 che avrebbe potuto permettere agli hacker, tra le altre cose, di trafugare i dati sensibili dei giocatori.

A quel punto FromSoftware e Bandai Namco hanno preso prontamente la decisione di disattivare i server online dell’intera serie dei famosi Souls, affermando che questa fosse una scelta temporanea ma necessaria affinché tali problemi non si ripercuotessero anche su Elden Ring (potete acquistarlo su Amazon al miglior prezzo), che sarebbe dovuto uscire di lì a poco.

Sebbene ai giocatori era stato promesso che i server sarebbero tornati attivi in breve tempo, la situazione non è cambiata negli ultimi mesi, arrivando anche a oltrepassare i 100 giorni da questa drastica scelta di chiusura dei server.

Il tutto ha ovviamente destato non poca preoccupazione ai fan, che avevano cominciato a pensare che il multiplayer fosse stato definitivamente abbandonato, ma adesso arrivano nuove e decisive conferme.

In un’email (via PCGamer) FromSoftware ha spiegato che non bisognerà aspettare poi così tanto poiché «attualmente i server online sono in fase di ripristino».

Le parole del team sono accompagnate anche da dei sentiti ringraziamenti a tutta la community, che ha dimostrato una grande pazienza con questa spinosa questione:

«Attualmente stiamo ripristinando i server online per la serie di Dark Souls su PC. Prevediamo di ripristinare progressivamente il servizio online per ogni gioco, iniziando con i server di Dark Souls 3 una volta completato il lavoro necessario per correggere il problema. Forniremo ulteriori aggiornamenti appena il programma di ripristino sarà finalizzato. Vogliamo ringraziare tutti i nostri giocatori per la pazienza e comprensione mentre lavoriamo per risolvere la questione».

Non viene quindi fornita la data esatta per la risoluzione di questo misterioso problema, ma viene assicurato che il lavoro prosegue e che i server verranno ripristinati progressivamente, dunque non dobbiamo aspettarci che questi torneranno online per ogni gioco contemporaneamente.

Infine, per rimanere in tema, se volete potete dare un’occhiata al nostro speciale su Dark Souls II, che da molti è considerato un Souls “sbagliato”.