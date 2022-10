I Resident Evil classici stanno per tornare su Switch, e abbiamo una data

La saga di Resident Evil passerà molto presto anche su Nintendo Switch, console che riceverà (finalmente) tutti gli ultimi capitoli del franchise.

La console ibrida di Nintendo, che potete acquistare su Amazon, accoglierà infatti alcuni episodi classici del franchise, pronti per essere giocati in cloud sulla piattaforma ibrida della Grande N.

La notizia arriva a ridosso del nuovo gameplay di Resident Evil 4 Remake sfoggiato in grande stile durante la serata di ieri, il quale ha messo d’accordo fan e critica.

Ora, dopo l’annuncio avvenuto nelle scorse settimane, sono state confermate le date di uscita delle versioni cloud di Resident Evil 2, 3 e 7.

Come riportato anche da Wccftech, Capcom ha confermato che Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Cloud usciranno su Nintendo Switch il mese prossimo.

Il primo gioco a uscire sarà il remake del secondo capitolo della serie, forse il migliore del trittico, che verrà lanciato l’11 novembre.

Seguirà poi il remake del terzo episodio della serie l’8 novembre e, infine, il settimo capitolo il 16 dicembre.

Le versioni Cloud degli ultimi titoli della serie suvrival horror di Capcom seguiranno l’uscita di Resident Evil Village Cloud, il quale debutterà la prossima settimana, il 28 ottobre.

Lo stesso giorno, Resident Evil Village Gold Edition verrà lanciato su PC e console, contenente il gioco base e numerosi extra aggiuntivi, inclusa una inedita modalità in terza persona.

Restando in tema Biohazard, ElAnalistaDeBits ha pubblicato poche ore fa un’interessante video comparativa in cui viene messo a confronto il RE4 originale con il remake di prossima uscita.

Ma non è tutto: Capcom ha anche lasciato intendere che al momento non ci sono piani per un remake di un altro grande classico del passato, ossia il celebre RE Code Veronica.

Infine, ricordiamo che da questo momento è disponibile una demo speciale dedicata alla modalità in terza persona di RE Village. Non fatevela sfuggire.