Resident Evil Code Veronica Remake si farà? Parla Capcom

Resident Evil Code Veronica è uno di quei giochi che meriterebbe un remake ufficiale, sebbene Capcom non sembra essersi mossa in quella direzione né avrebbe intenzione di farlo, a quanto pare.

Dopo il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo notevole), previsto per il 24 marzo 2023 col suo carico di novità, i fan chiedono a gran voce altre riproposizioni dei classici survival horror del passato.

Del resto, c’è chi per ingannare l’attesa ha deciso di dare alla luce un vero e proprio demake a 32-bit di Code Veronica, davvero sorprendente.

Ora, tra un remake fanmade e l’altro di Resident Evil Code Veronica, sono in molti a chiedersi se ci sia qualche piano al riguardo da parte di Capcom.

Come riportato via ResetEra, sembra proprio che non vi siano piani per un remake di Resident Evil Code Veronica, quindi senza un rifacimento totale come quelli visti per gli altri capitoli della serie regolare.

Il producer Yoshiaki Hirabayashi, interrogato sulla questione, ha in ogni caso voluto lasciare la porta leggermente socchiusa, non facendo quindi perdere del tutto le speranze.

«Se dovesse presentarsi l’opportunità, magari sì» ha spiegato Hirabayashi, sebbene al momento non ci sono piani effettivi per lo sviluppo di un remake di Code Veronica.

Purtroppo, quindi, i fan che sperano di rivivere le avventure di Claire e Chris – uscite in origine su SEGA DreamCast e poi convertite su altre piattaforme – è meglio che si mettano l’anima in pace, perlomeno al momento in cui scriviamo.

Restando in tema, ricordiamo anche mesi fa lo stesso Shinji Mikami – papà della serie Resident Evil – ha raccontato alcuni retroscena sul franchise e la sua visione a proposito dello spin-off.

Ma non solo: Resident Evil 4 Remake è tornato da protagonista dello showcase dedicato alla saga horror di Capcom: avete visto le novità?