Resident Evil 4 Remake sfoggia il suo gameplay nel nuovo video

Dopo aver conquistato l’amore degli appassionati con Resident Evil 2 prima e con Resident Evil 3 dopo, Capcom è pronta all’appuntamento con Resident Evil 4 Remake. Il gioco, come era stato preannunciato, è stato protagonista nella serata dello showcase odierno firmato dal publisher giapponese – dove abbiamo potuto vedere più da vicino l’atteso ritorno di Leon S. Kennedy.

Prima di tutto, è stato introdotto un video gameplay, che potete trovare di seguito, in cui i fan del quarto capitolo possono sicuramente notare il balzo in avanti tecnico rispetto all’amato episodio originale. Si tratta di un montato di diverse sequenze, in interni e in esterni, dove i ganados abbondano (anche quelli con la motosega, sì) e il nostro beniamino passa più di un brutto quarto d’ora.

Godetevelo e valutate voi stessi anche come vi sembra il comparto tecnico del gioco.

Capcom assicura di voler rispettare il mondo di gioco originale, seppur consolidandone i concetti e apportando alcune migliorie grafiche e di gameplay. È importante, secondo la compagnia, dare un senso di familiarità, ma realizzare anche un Remake che possa far sentire a casa fan storici e nuovi arrivati.

I ganados avranno tanti nuovi modi di attaccare e voi potrete difendervi con armi a lunga gittata, attacchi a corto raggio e anche un parry che vi sarà molto utile nelle situazioni concitate. Come sempre, dovremo gestire la valigia di Leon e potremo mescolare erbe e altri oggetti per procurarci equipaggiamenti unici.

Torna anche l’iconico mercante, che venderà armi svariate e vanterà anche meccaniche di “commercio” a due vie, dove potrete scambiare con lui diverse risorse, in cambio di oggetti.

La Collector's Edition di RE4 Remake

La versione PS4 del gioco includerà l’upgrade gratis a quella PS5, conferma Capcom, ma non è tutto: ci saranno anche una Deluxe Edition su tutte le piattaforme (con DLC estetici extra) e una pregiata Collector’s Edition, che includerà una statuetta di Leon, l’artbook, una mappa, la colonna sonora e altri gadget. I pre-ordini sono aperti da oggi e permettono, con qualsiasi edizione, di ottenere alcuni piccoli bonus in-game da far sfoggiare a Leon.

Su PlayStation Store, il pre-ordine dell’edizione digitale garantisce anche un mini-soundtrack da ascoltare in attesa del gioco.

L’uscita rimane fissata per il 24 marzo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, come sfoggia anche il trailer della storia che ha visto per protagonisti, ovviamente, Ashley e Leon – in un montaggio dai toni particolarmente epici.

Vi ricordiamo che se apprezzate il nostro lavoro (e le nostre notti insonni a tema horror di questa settimana!) potete supportare SpazioGames acquistando i vostri videogiochi attraverso questo link Amazon, a nessun costo aggiuntivo.