Resident Evil 4, meglio l’originale o il remake? Un video lo svela

Resident Evil 4 Remake è stato protagonista nella serata dello showcase firmato dal publisher giapponese Capcom, durante il quale abbiamo potuto vedere più da vicino l’atteso ritorno di Leon S. Kennedy.

Il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è infatti previsto per il 24 marzo 2023, una data da segnare in rosso sul calendario.

Il nuovo gameplay sfoggiato in grande stile durante la serata di ieri ha convinto praticamente tutti, sia il pubblico che gli addetti ai lavori.

Vero anche che sono in molti a chiedersi però quante e quali siano le differenze effettive tra il remake in lavorazione e l’originale: a svelare ogni dubbio ci ha pensato un fan del gioco.

Il consueto ElAnalistaDeBits ha infatti pubblicato poche ore fa un’interessante video comparativa in cui viene messo a confronto il RE4 originale con il remake di prossima uscita.

Nel filmato notiamo alcuni segmenti dell’avventura di Leon S. Kennedy uscita inizialmente nel 2005, con vari spezzoni del rifacimento datato 2023.

Come potete vedere coi vostri occhi nel player sottostante, le differenze tra i due giochi sono nette e significative.

Ricordiamo che la versione PS4 del gioco includerà l’upgrade gratis a quella PS5, conferma Capcom, oltre anche a una Deluxe Edition su tutte le piattaforme – con DLC estetici extra – e una Collector’s Edition che includerà una statuetta di Leon, l’artbook, una mappa, la colonna sonora e altri gadget.

Se volete saperne di più sulla pregiata edizione da collezione, vi suggeriamo di dare un’occhiata prima di subito alla nostra notizia dedicata.

Restando in tema, da questo momento è infatti disponibile una demo speciale dedicata alla modalità in terza persona di RE Village.

Ma non ci sono però solo buone notizie: Capcom ha infatti lasciato intendere che al momento non ci sono piani per un remake di un altro grande classico come RE Code Veronica.