Resident Evil Village, la nuova demo gratis è disponibile da ora (con la modalità in terza persona)

Il Resident Evil Showcase ci ha permesso di scoprire ulteriori dettagli sulla Gold Edition di Village, l’edizione definitiva che sarà disponibile ufficialmente solo dalla prossima settimana.

Una delle novità più attese è sicuramente l’introduzione della modalità in terza persona, che permetterà di affrontare la campagna da una prospettiva diversa e che farà parte dei DLC inclusi nella Gold Edition (potete prenotarla su Amazon).

Secondo Capcom, lo sforzo necessario per realizzare questa modalità è stato pari alla produzione di un nuovo gioco: gli sviluppatori hanno dunque prestato particolare cura alla nuova terza persona, che da questo momento potete provare totalmente gratis.

Durante lo showcase della scorsa notte, che ci ha permesso di assistere più da vicino anche al gameplay di Resident Evil 4 Remake, il team di sviluppo ha infatti annunciato il lancio di una speciale versione demo gratis, disponibile da adesso su PC e console next-gen.

Da questo momento potete dunque scaricare una nuova versione dimostrativa, senza che sia necessario alcun costo aggiuntivo, per scoprire più da vicino anche la modalità in terza persona per l’avventura di Ethan Winters.

Resident Evil Village Gold Edition vi permetterà di affrontare infatti una piccola parte della campagna, offrendo la scelta di testare con mano questa nuova prospettiva: potete scaricare la nuova demo su PS5, Xbox Series X|S e PC attraverso i link che vi riporteremo di seguito.

La demo vi offrirà la possibilità di affrontare la campagna per 60 minuti, dando così ai fan un piccolo assaggio della terrificante esperienza che potrete affrontare nella versione completa: un’ottima opportunità non solo per chi non ha ancora potuto provare l’avventura originale, ma anche e soprattutto per scoprire la grande novità dell’edizione Gold.

Ricordiamo che la Gold Edition includerà anche l’ultimo atto della saga dei Winters: questo significa che Resident Evil 9 si preannuncia essere molto diverso da questo grande capitolo.