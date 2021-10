PS5, un leak anticipa annunci epocali in arrivo

PS5 è una console che non ha mai smesso di sorprendere, specie per il fatto che stando alle parole di Sony il meglio deve ovviamente ancora venire.

Nonostante ciò in questi mesi i possessori di DualSense hanno avuto modo di provare con mano giochi di un certo spessore, da Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart.

Vero anche che, solo una manciata di giorni fa PlayStation 5 si è anche aggiornata con una patch decisamente importante, che permette anche e soprattutto di installare SSD esterni.

Il tutto senza contare che PlayStation Store ha deciso di riproporre una nuova selezione di giochi in offerta a meno di 20 euro.

Ora, l’analista di dati di videogiochi e leaker Millie Amand ha pubblicato un criptico post sulla sua pagina Twitter personale, alludendo ad annunci di giochi PS5 in arrivo ai The Game Awards 2021.

Il tweet menziona i TGA, assieme a un tag PS5 e una GIF tratta dal popolare show televisivo Friends. La GIF mostra il personaggio di Monica della sitcom, mentre esclama eccitata la parola “Seven” (via GameRant).

Amand ha chiarito che la fuga di notizie non ha nulla a che fare con il numero sette nello specifico, ma piuttosto con l’eccitazione che Monica sta provando nella suddetta sequenza.

Also, the gif has nothing to do with the actual number 7. But what it represents to Monica in this episode will be me during The Game Awards!

— Millie A (@millieamand) October 11, 2021