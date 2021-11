Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete poche ore

Steam ha appena deciso di fare una nuova gradita sorpresa a tutti i suoi utenti, offrendo la possibilità di scaricare un nuovo gioco gratis, che potrà essere vostro per sempre.

La promozione rimarrà valida soltanto per poche ore e permetterà di ottenere senza costi aggiuntivi un titolo multiplayer di combattimento su veicoli a quattro ruote, ideale per chi ama utilizzare su PC con un buon controller gaming.

Nelle scorse ore gli utenti PC sono rimasti sorpresi da nuovi grandiosi giochi gratis: tra questi c’è anche una trilogia di Assassin’s Creed offerta da Ubisoft.

Inoltre, Epic Games Store ha reso disponibile in anticipo un nuovo regalo a sorpresa, che gli appassionati di Borderlands non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

Grazie a Steam gli utenti potranno scaricare gratis KEO, un nuovo titolo ambientato in un mondo post-apocalittico nel quale si combatterà controllando degli speciali veicoli radiocomandati, attrezzati con le migliori armi disponibili.

I giocatori potranno scegliere tra 6 classi diverse di veicoli, personalizzabili con una selezione di 24 armi in base al vostro stile di gioco: si potranno equipaggiare anche gadget come granate EMP, lanciarazzi, mine e tanto altro.

Normalmente sarebbe necessario richiedere l’accesso al Playtest per poterlo provare in anteprima, ma per un periodo limitato potrete immediatamente aggiungere il titolo al vostro catalogo e giocarci per sempre.

