I primi minuti del (fan) remake di Resident Evil Code Veronica sono spaventosi

Resident Evil Code Veronica è uno di quei titoli che quasi certamente avrebbero bisogno di un remake ufficiale, sebbene Capcom non sembra essersi mossa in tal senso.

Dopo il successo di Resident Evil 3, i fan chiedono a gran voce altre riproposizioni dei classici survival horror del passato.

Del resto, c’è chi per ingannare l’attesa ha deciso di dare alla luce un vero e proprio demake a 32-bit di Code Veronica, davvero sorprendente.

E se il remake fanmade non ufficiale di Resident Evil Code Veronica aveva destato ai tempi l’interesse degli addetti ai lavori, è ora tempo di andare oltre.

Come riportato da DSO Gaming, il fan remake di Resident Evil Code Veronica creato da Matt Croft, Briins Croft e DarkNemesisUmbrella, si mostra nei primi minuti di gioco.

Questo progetto assolutamente non ufficiale presenterà ambienti totalmente tridimensionali e una prospettiva in terza persona.

Ma non solo: Resident Evil Code Veronica Remake avrà due modalità: Remake e Classic. La prima sarà caratterizzata da una telecamera in terza persona e scenari dinamici, mente la seconda avrà telecamere fisse come il gioco originale.

Poco sotto, i primi 5 minuti del gioco:

Inoltre, il gioco promette di presentare nuove cinematiche, nuove meccaniche di gioco, scenari ed enigmi ampliati e stanze di salvataggio.

Da quello che è possibile vedere, questo fan remake usa il modello 3D di Claire tratto da Resident Evil 2 Remake, oltre a vari asset presi proprio dal gioco in questione.

Ricordiamo anche mesi fa lo stesso Shinji Mikami – papà della serie Resident Evil – ha raccontato alcuni retroscena sul franchise e la sua visione a proposito dello spin-off.

Ma non solo: avete letto anche che Capcom potrebbe essere in procinto di rispolverare non uno, bensì tre piccoli classici legati al marchio di RE?

Infine, in attesa del vero Resident Evil 4 Remake, i fan hanno realizzato una bellissima rimasterizzazione completamente gratuita del gioco.